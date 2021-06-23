Sea of Thieves 3. Sezon fragmanı yayınlandı! I Oyuna hangi modlar geldi?

Fransa 1901'e kadar Abdülhamid'i övüyordu, 1902'de değişti

Fransa’nın Strazburg kentinde yaşayan Şaban Kiper’in Osmanlı ve Türkiye tarihine dair yazılmış Fransızca eserlerden oluşturduğu arşiv, II. Abdülhamid’e karşı Batı'nın tutumundan, 1915 Ermeni olaylarına birçok meseleye ışık tutuyor. Kiper, “Bu gazetelerde Fransız basınının, Osmanlı Bankası'nın bombalanmasına (1896), hatta 1901’e kadar Abdülhamid Han ile ilgili methiyeler yazdığını, iyi bir sultan, Türkiye-Fransa ilişkileri açısından iyi bir müttefik olduğunu belirttiğini görüyoruz. Ancak 1901-1902’den sonra bir kırılma olduğunu anlaşılıyor. Fransız basının dili tamamen değişiyor, eleştirel, hatta daha ziyade tamamen Osmanlı'yı ötekileştirme, farklı gösterme çabası” diye konuştu