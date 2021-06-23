Sea of Thieves 3. Sezon fragmanı yayınlandı! I Oyuna hangi modlar geldi?
Microsoft Studios'un yapımcılığını üstlendiği Sea of Thieves'ın 3. sezon fragmanı yayınlandı. Sea of Thieves'a 3. Sezon hangi modlar geldi? İşte detaylar...
Microsoft Studios'un yapımcılığını üstlendiği Sea of Thieves'ın 3. sezon fragmanı yayınlandı. Sea of Thieves'a 3. Sezon hangi modlar geldi? İşte detaylar...
Fransa 1901'e kadar Abdülhamid'i övüyordu, 1902'de değişti
Fransa’nın Strazburg kentinde yaşayan Şaban Kiper’in Osmanlı ve Türkiye tarihine dair yazılmış Fransızca eserlerden oluşturduğu arşiv, II. Abdülhamid’e karşı Batı'nın tutumundan, 1915 Ermeni olaylarına birçok meseleye ışık tutuyor. Kiper, “Bu gazetelerde Fransız basınının, Osmanlı Bankası'nın bombalanmasına (1896), hatta 1901’e kadar Abdülhamid Han ile ilgili methiyeler yazdığını, iyi bir sultan, Türkiye-Fransa ilişkileri açısından iyi bir müttefik olduğunu belirttiğini görüyoruz. Ancak 1901-1902’den sonra bir kırılma olduğunu anlaşılıyor. Fransız basının dili tamamen değişiyor, eleştirel, hatta daha ziyade tamamen Osmanlı'yı ötekileştirme, farklı gösterme çabası” diye konuştu
Mersin Limanı'nda ele geçirilen 463 kilogram kokain
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Gümrük Muhafaza ekiplerince Mersin Limanı'nda 463 kilogram kokain ele geçirildiğini duyurdu. Muş, Twitter hesabından yaptığı değerlendirmede, bu gece Mersin Limanı'nda bakanlığına bağlı Gümrük Muhafaza ekiplerinin dikkatli çalışmaları neticesinde 463 kilogram kokain ele geçirildiğini aktararak, 'Görevlerini başarıyla yerine getiren Gümrük Muhafaza ekiplerimizi tebrik ediyorum. Zehir tacirlerine asla geçit vermeyeceğiz.' ifadesini kullandı.
Yozgat'ta kuyumcu dükkanındaki kapkaç kamerada
Yozgat’ın Çayıralan ilçesinde bulunan kuyumcuya, öğlen saatlerinde müşteri olarak giren 2 kişi, bileziklere bakmak istedi. Kuyumcunun bilezikleri gösterdiği sırada 185 gram ağırlığındaki 4 bileziği alarak kaçan kapkaççıların görüntüleri iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Çaldıkları bileziklerle kaçan soyguncular, bir tarlaya gizlenerek Tokat'ın Turhal ilçesindeki arkadaşlarından yardım istedi. Otomobille Çayıralan ilçesine gelen 2 kişi, tarlada gizlenen arkadaşlarını otomobile alarak kaçmaya çalışırken polis tarafından takibe alındı. İlçeden kaçmaya çalışan şüpheliler ile polis ekipleri arasında uzun süre kovalamaca yaşandı.
Kirpi ile kediler aynı kaptan beslenirken...
Merkeze bağlı Hacılar beldesinde yasayan Berat Koyuncu, evinin bahçesinde 2 kedisini beslediği sırada bir kirpinin bahçeye geldiğini fark etti. Koyuncu, daha sonra kedilerini beslediği kabı kirpinin yanına götürdü. Kedileriyle kirpinin ayni yerden beslenmeye başlaması üzerine Koyuncu, o anları cep telefonunun kamerasıyla kayıt altına aldı. Kirpi, Koyuncu'nun bir kaba doldurduğu sudan da içti.