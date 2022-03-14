Scholz, Ankara’dan Putin'e seslendi: Artık durun

Almanya Şansölyesi Scholz, Rusya lideri Putin'e Ukrayna konusunda çağrıda bulunarak, 'Artık durun diyoruz' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Olaf Scholz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ortak basın toplantısı düzenledi.

Scholz'un açıklamalarından öne çıkan satırlar:

AB ile Türkiye arasında enerji alanındaki işbirliğinin çok önemli olduğunu vurguladı.

"Montrö anlaşması uyarınca Boğazların savaş gemilerine kapatılmasının önemli bir katkı olduğunu düşünüyoruz. Bunun için teşekkür borçluyuz."

Türkiye ile AB arasında üst düzey diyalog formatları devreye sokulacak.

"(Türkiye'yle) İlişkilerimizdeki büyük potansiyeli daha iyi değerlendirmek istiyoruz. Benim hükümetim bunun sorumluluğunu üstlenmiş durumdadır."

"(Rusya-Ukrayna müzakereleri) Ukrayna kendisi için neyin doğru olduğuna kendi karar vermeli.”