SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKADÜNYAGÜNCELEKONOMİYAŞAMSPORÇEVİRİSAĞLIK5 SORUKÜLTÜREMLAKFOTOVİDEO

Schmitz Cargobull'un Türkiye'deki ilk fabrikası açıldı

Schmitz Cargobull AG Üst Yöneticisi (CEO) Schmitz:- 'Burada yatırım yapmamızın sebebi sadece Türkiye ve Almanya'nın birlikte çalışmasının çok önemli olduğunu düşünmemiz değil. Stratejik perspektiften, doğuya, Ortadoğu'ya da açılması anlamında Türkiye'den çok daha fazla ulaşımın gittiğini görüyoruz. Türkiye'nin de bu ulaşımı ve ticareti başka yerlere açma konusunda çok önemli potansiyeli olduğ

Schmitz Cargobull'un Türkiye'deki ilk fabrikası açıldı
04.10.2017 18:31:08
Treyler üreticisi Schmitz Cargobull'un Türkiye'deki ilk fabrikası Sakarya'da açıldı.

Erenler ilçesindeki fabrikada düzenlenen törende konuşan Schmitz Cargobull AG Üst Yöneticisi (CEO) Andreas Schmitz, dünyanın en başarılı, en ileri teknolojilerini kullanan treyler şirketlerinden birisi olduklarını söyledi.

Geçen yıl dünya genelinde 58 bin adet üretim gerçekleştirdiklerini, 2 milyar avro ciroya ulaştıklarını belirten Schmitz, 6 bin personelin doğrudan kendileri için çalıştığını anlattı.

Başarının en büyük nedenlerinden bir tanesinin çok çalışma, alçak gönüllülük ve yolların birbirine benzemesi olduğunu dile getiren Schmitz, şöyle konuştu:

"Bizi taşıyan bu yollar aynı zamanda geleceğe de taşıyor. Köklerimizde güvenilirlik ve inovasyon var. Güvenilirlik derken sadece ürünlerimizden bahsetmiyorum, çalışanlarımızın, satış elemanlarımızın, bizim için çalışan herkesin güvenirliliğinden bahsediyorum. Sizler için son 125 yıldır her zaman bu şekilde çalışmaya devam ediyoruz. Ben inovasyonun, kendi kendini çok net bir şekilde gösteren bir şey olduğunu düşünüyorum. Biz sizler için gelecekte de en iyi, en akıllı treyler ürünlerini üretmeye devam edeceğiz. 125. yıl dönümümüzü kutlamamız, Türkiye'deki ilk tesisimizin açılışıyla çakışıyor. Burada da ihtiyacımız olan her şeyi buluyoruz. İyi insanları, iyi eğitimli insanları, tedarikçileri buluyoruz. Hepinizle birlikte çalışarak bu fili daha ileriye götürmek istiyoruz. Önemli projelere birlikte imza atmak istiyoruz."

Sakarya'ya yaptıkları yatırımın sebebinin sadece Türkiye ve Almanya'nın birlikte çalışmasının çok önemli olduğunu düşünmeleri olmadığını aktaran Schmitz, "Stratejik perspektiften, doğuya, Ortadoğu'ya da açılması anlamında Türkiye'den çok daha fazla ulaşımın gittiğini görüyoruz. Türkiye'nin de bu ulaşımı ve ticareti başka yerlere açma konusunda çok önemli potansiyeli olduğunu düşünüyoruz. İşte bu yüzden burada yatırım yapıyoruz. Biz en iyi ve en akıllı treylerlerimizi bugün ve gelecekte de müşterilerimiz için burada üretmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

- "Yatırım kararları 15 Temmuz'dan sonra da kesintisiz devam etti"

Başbakanlık Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Başkanı Arda Ermut da köklü geçmişiyle treyler pazarının lider markası olan Schmitz Cargobull'u, Adapazarı'ndaki bu yatırım için tebrik ettiğini söyledi.

Bu yatırım için ajans olarak Schmitz Cargobull ile çok yoğun ve yakın çalışmalar yürüttüklerini belirten Ermut, "Çalışmaların karşılığını almaktan mutluluk duyuyoruz. Yatırım kararlarını 15 Temmuz'dan sonra da kesintisiz devam ettiren Schmitz Cargobull, bu proje ile Türkiye'nin Avrupalı şirketler için ne kadar önemli bir pazar olduğunu bir kez daha teyit etmiş oldu." dedi.

"Politik gerginlikler geçici fakat Türkiye'nin sunduğu fırsatlar kalıcı. Rasyonel aktörler olarak yatırımcıların bunun farkında ve bunun için Türkiye'ye yatırım yapmaya devam edecekler" diye her zaman söylediklerini aktaran Ermut, "Biz ülkemize davet ettiğimiz herkese Sayın Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi 'gelin, birlikte kazanalım' çağrısı yapıyoruz çünkü Türkiye ve çevre ülkeler olarak birlikte çalışmaya ve kazanmaya ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin öngörülebilir bir yatırım ortamı sunmak için yıllarca çaba harcadığını ifade eden Ermut, bu konuda birçok kanun çıkartıldığını ve çalışmalar yaptıklarını aktardı.

Türkiye'nin, reformlarla ve teşviklerle öngörülebilir ve sürdürülebilir bir ortam sunmanın yanı sıra yatırımcılara geçici süreçlerden bağımsız, bunlardan etkilenmeyen bir değerler seti dahilinde önemli avantajlar sağladığından bahseden Ermut, şöyle devam etti:

"Bu avantajların en başında, ülkemizin Doğu'nun ve Batı'nın ortasında dinamik büyüyen bir G20 ülkesi olması. Geniş iç pazarı, bölge ülkeleriyle kolay ulaşım sağlayan stratejik konumu ve dünyanın en hızlı büyüyen ekonomilerinden birisi olması. Yaş ortalaması 30 olan genç ve dinamik nüfusu, eğitimli iş gücü, artan istihdam oranı, yüksek satın alma gücüne sahip orta sınıfı ile Türkiye aynı zamanda en hızlı büyüyen OECD ülkesi. Tüm bu çalışmaların sonucunda 2003-2016 yılları arasında ortalama yüzde 5,6 büyüme oranı ile 2016 yılının sonunda satın alma gücü paritesine göre dünyanın en büyük 13. ekonomisi olan ülkemiz, 2017 yılında da büyümesini sürdürdü. Bu yılın ilk çeyreğin yüzde 5,2 büyüme oranı ile dünyadaki birçok gelişmekte olan ülkeden kendini pozitif olarak farklılaştırdı."

- "14 yılda 200 milyar dolar yabancı yatırım çektik"

Dünya ticaretinin yarıdan fazlasının Türkiye'den 4 saatlik uçuş mesafesinde gerçekleştiğini ifade eden Ermut, şöyle konuştu:

"Birçok global şirketin Türkiye'yi bölgesel merkez olarak seçmesinin bir sebebi de bu zaten. Tüm bu çalışmaların, reformların ve avantajların sonunda Türkiye, 2002 yılına kadar sadece 15 milyar dolar yatırım çekmiş bir ülkeyken, 2003'ten bu yana 14 yıllık süreçte 200 milyar dolara yakın doğrudan yabancı yatırım çekti. 2002'de yabancı sermayeli şirket sayısı 5 bin 600 iken, bugün 2017 yılı itibariyle neredeyse 55 bin yabancı sermayeli şirket Türkiye'de kurulmuş durumda. 2016 yılında gelen 12,3 milyar dolar doğrudan yatırımın yüzde 57'sinin yılın ikinci yarısında yani 15 Temmuz'dan sonra geldiğini görüyoruz. Burada Schmitz Cargobull'a teşekkür etmem lazım. Onlar yatırım kararı verdikten sonra 15 Temmuz süreci gerçekleşti. Fakat ona rağmen bir gram geciktirme ve vazgeçme olmadan yatırımlarına devam ettiler. Bugün burada açılışı beraber yapıyoruz."

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Ali Çelik de Türkiye'nin son yıllarda birçok engellemelere ve çevresindeki ateş çemberine rağmen hızla büyüdüğünü belirterek, "Türkiye'nin iç ve dış pazar hacmi de artıyor. Sadece kendi iç pazarımızla değil bölge ülkelerine açılan bir kapı olarak da yabancı yatırımcılar için cazip bir merkez haline gelmemizden dolayı son derece memnunuz. Türkiye, Ortadoğu, Karadeniz ve Avrupa arasında bir enerji ve ticaret koridoru oluşturması açısından stratejik öneme sahiptir." ifadelerini kullandı.

Sakarya'da 8 bin 800 metrekaresi kapalı, toplam 20 bin metrekare alan üzerinde kurulan Schmitz Cargobull fabrikası, Türkiye'deki üretim hacmini 8 yıl içerisinde 3 bin adedin üzerine çıkarmayı planlıyor.

Toplamda 90 milyon avro yatırım yapacak olan firma, kurulan fabrikada üretilecek perdeli, açık kasa, frigorifik ve damper ürün gruplarıyla orta vadede Türkiye'deki pazar payını yüzde 30 oranına taşımayı hedefliyor.


        YORUM YAZ
    Borsa günü yükselişle kapattı
    Borsa günü yükselişle kapattı
    Borsa günü yüzde 0,62'lik yükselişle tamamladı.
    04.10.2017 18:31:27
    Manisa'da traktör kazası: 1 kişi öldü
    Manisa'da traktör kazası: 1 kişi öldü
    Manisa'nın Kula ilçesinde devrilen traktörün altında kalan bir kişi hayatını kaybetti.
    04.10.2017 18:12:56
    Polis noktasına yıldırım düştü: 3 kişi yaralandı
    Polis noktasına yıldırım düştü: 3 kişi yaralandı
    Hakkari'de polis noktasına yıldırım düştü. Olayda 2'si polis, 1'i güvenlik korucusu olmak üzere 3 kişi yaralandı.
    04.10.2017 18:10:56
    Tanesi 80 liradan satılıyor
    Tanesi 80 liradan satılıyor
    Düzce'nin Akçakoca ilçesinde balıkçılar, palamudun büyüğü olan ve nadir rastlanan 'zindandelen balığı' ile kıyıya yanaştı. 3,5 kilogram civarında olan balığın tanesi 80 liradan satılıyor.
    04.10.2017 17:54:00
    Arakanlı ailelere 'kardeş aileler'
    Arakanlı ailelere 'kardeş aileler'
    Yardımeli Derneği, Bangladeş'te Arakan Müslümanlarının kaldığı kamplarda Kardeş Aile Projesi'ni hayata geçirdi.
    04.10.2017 17:22:21
    Galatasaray'da Atiker Konyaspor hazırlıkları sürüyor
    Galatasaray'da Atiker Konyaspor hazırlıkları sürüyor
    Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig'in 8. haftasında Atiker Konyaspor'a konuk olacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.
    04.10.2017 17:21:30
    Mustafa Akıncı'dan Dışişleri Bakanına eleştiri
    Mustafa Akıncı'dan Dışişleri Bakanına eleştiri
    KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu'nun açıklamalarını eleştirerek, ' Sayın Dışişleri Bakanı bu tavırlarıyla tamiri zor yaralar açmaya devam etmektedir' dedi.
    04.10.2017 17:26:48
    Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
    TİMETÜRK SON HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    AK Parti'de 'Balıkesir' krizi!
    AK Parti'de 'Balıkesir' krizi!
    Abdullah Gül AK Parti'nin kampına katılacak mı?
    Abdullah Gül AK Parti'nin kampına katılacak mı?
    Melih Gökçek sessizliğini bozdu
    Melih Gökçek sessizliğini bozdu
    Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı ile görüştü
    Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı ile görüştü
    Antalya'da 'Oktoberfest' kutlandı
    Antalya'da 'Oktoberfest' kutlandı
    İstifa iddialarının ardından Melih Gökçek sessizliğini bozdu
    İstifa iddialarının ardından Melih Gökçek sessizliğini bozdu
    Maliki, Türkiye'nin IKBY tutumunu değerlendirdi
    Maliki, Türkiye'nin IKBY tutumunu değerlendirdi
    Konca'nın milletvekilliği düşürüldü
    Konca'nın milletvekilliği düşürüldü
    Erdoğan'a suikast girişimi davasında karar açıklandı
    Erdoğan'a suikast girişimi davasında karar açıklandı
    IKBY açıkladı... Peşmerge ile Irak ordusu çatışacak mı?
    IKBY açıkladı... Peşmerge ile Irak ordusu çatışacak mı?
    Kenya'da 26 kişi sıtmadan öldü
    Kenya'da 26 kişi sıtmadan öldü
    İspanya Kralı Katalonya'nın bağımsızlık referandumunu değerlendirdi
    İspanya Kralı Katalonya'nın bağımsızlık referandumunu değerlendirdi
    TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
    SON YORUMLANANLAR
    'Kürtlükten istifa ediyorum...'
    'Kürtlükten istifa ediyorum...'
    Vergi zammı S-400 için
    Vergi zammı S-400 için
    Hizbullah'tan Barzani ve referandum iddiası
    Hizbullah'tan Barzani ve referandum iddiası
    Ülkü Ocakları'ndan Kerkük için 'kalaşnikoflu mesaj'
    Ülkü Ocakları'ndan Kerkük için 'kalaşnikoflu mesaj'
    Araştırma Üniversiteleri nelerdir? Hangi Üniversiteler Araştırma Üniversitesi olacak?
    Araştırma Üniversiteleri nelerdir? Hangi Üniversiteler Araştırma Üniversitesi olacak?
    Katalan yönetimi Başkanı Puigdemont: Direnişi Kürtlerden öğrendik
    Katalan yönetimi Başkanı Puigdemont: Direnişi Kürtlerden öğrendik
    Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Günü
    Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Günü
    İçki içenleri uyaran esnaf, kurşun yağmuruna tutuldu!
    İçki içenleri uyaran esnaf, kurşun yağmuruna tutuldu!
    ABD'de konsere silahlı saldırı
    ABD'de konsere silahlı saldırı
    Prof. Dr. Hilmi Bayraktar: Sınır bozulursa Türkiye'nin müdahale hakkı doğar
    Prof. Dr. Hilmi Bayraktar: Sınır bozulursa Türkiye'nin müdahale hakkı doğar
    Diyarbakır'da 'teröre lanet' yürüyüşü
    Diyarbakır'da 'teröre lanet' yürüyüşü
    Katalonya referandumu sonrası Avrupa'da aynı korku: Parçalanma başladı mı?
    Katalonya referandumu sonrası Avrupa'da aynı korku: Parçalanma başladı mı?
    TİMETÜRK BİYOGRAFİ
    Şafak Pavey
    Şafak Pavey
    Hüseyin Şengörür
    Hüseyin Şengörür
    Tufan Köse
    Tufan Köse
    İsmail Faruk Aksu
    İsmail Faruk Aksu
    Ömer Halisdemir
    Ömer Halisdemir

    Timeturk.com

    Sayfamızı Facebook'tan takip edin.


    TIMETURK

    GÜNDEM POLİTİKA DÜNYA GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM SPOR ÇEVİRİ SAĞLIK 5 SORU KÜLTÜR EMLAK EĞİTİM TEKNOLOJİ RÖPORTAJ MEDYA TARİH ANALİZ YEMEK TARİFLERİ AJANS
    Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
    KÜNYE
    YAYIN İLKELERİ
    İLETİŞİM
    REKLAM
    SİTENE EKLE
    RSS
    Sosyal Medya Hesapları