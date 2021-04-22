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Savcılıktan Tuma Çelik kararına itiraz

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, seçim çalışmaları sırasında tanıştığı D.K. adlı kadına cinsel saldırıda bulunduğu suçlamasıyla yargılandığı davada delil yetersizliğinden beraat eden eski HDP milletvekili Tuma Çelik'in, yurt dışına çıkış yasağının kaldırılması kararına itiraz etti.

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22.04.2021 19:11:52
Savcılıktan Tuma Çelik kararına itiraz

Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in, 31 Mart 2019 yerel seçim çalışmaları sırasında Mardin'in Midyat ilçesinde Süryani derneğinde tanıştığı D.K. isimli kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddia edildi. Olayın ortaya çıkması ardından HDP'den ihraç edilen Çelik hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, fezleke düzenledi.

TBMM'de dokunulmazlığı kaldırılan bağımsız milletvekili Çelik hakkında soruşturma sonunda 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan 12 yıldan az olmamak üzere hapis istemiyle dava açıldı. Ankara 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Tuma Çelik, geçen hafta görülen karar duruşmasında delil yetersizliğinden beraat etti. Mahkeme, kararla birlikte Tuma Çelik'in yurt dışına çıkış yasağını da kaldırdı.

SAVCILIK, İTİRAZ ETTİ

Mağdur D.K.'nin avukatları, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'ne (İstinaf) dilekçe vererek beraat kararına itiraz etti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da Ankara 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne dilekçe göndererek, Çelik'in yurt dışına çıkış yasağının kaldırılmasına itiraz etti.

Dilekçede, kuvvetli suç şüphesini gösteren somut delillerin bulunması, sanık ve ailesinin yurt dışında sabit ikametgah sahibi olmaları, üzerine atılı suçun katalog suçlardan olması ve bu suç için ön görülen cezanın miktarı dikkate alındığında sanığın kaçma şüphesi bulunduğundan, yurt dışına çıkmama adli kontrol tedbirinin devamına karar verilmesi gerekirken, kaldırılmasının usul ve yasaya aykırı olduğu belirtildi. Ankara 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi, itirazı karara bağlaması için savcılık dilekçesini bir üst mahkeme olan Ankara 9'ncu Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi.

DHA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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