Savcı Kiraz soruşturmasında 2 şüpheliye tutuklama talebi

04.10.2017 17:42:42

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Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın şehit edilmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, teröristlere silah temin ettiği iddia edilen Mustafa Koçak ile olaydan önce teröristleri evinde sakladığı öne sürülen Cengiz Özel tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın teröristler tarafından şehit edilmesine ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.DHKP/C terör örgütü mensubu bir itirafçının ifadesi üzerine geçtiğimiz ay terör örgütüyle bağlantılı olduğu iddiasıyla 14 avukat tutuklanmıştı. Başsavcılık, elde edilen yeni bilgi ve belgeler ışığında 23 Eylül 2017'de DHKP/C üyelerine operasyon yapmış, 110 kişi gözaltına alınmıştı. Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden Mustafa Koçak ve Cengiz Özel bugün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi.Savcı Kiraz'ı şehit eden Şafak Yayla ve Bahtiyar Doğruyol adlı teröristlere silah temin ettiği öne sürülen Mustafa Koçak "Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak öldürme, anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", iki teröristi olaydan önce evinde sakladığı iddia edilen Cengiz Özel ise "silahlı terör örgütüne yardım" suçundan tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.Savcılığın sevk yazısında vahim nitelikte silahla yakalanma ve etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediği belirtilen B.E adlı kişinin tanık ifadesinde terörist Şafak Yayla'ya suçta kullanılan silahı şüpheli Mustafa Koçak'ın temin ettiğini söylediği belirtildi.(Başak Akbulut/İHA)