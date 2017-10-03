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Savaşın izleri sanatla kapatılıyor

Bosna Hersek'in Mostar şehrinde, 1990'lı yıllarda yaşanan savaşın neden olduğu yıkımın izleri dünyanın farklı yerlerinden gelen sokak sanatçılarının dokunuşlarıyla renkli bir hale dönüşüyor.

Savaşın izleri sanatla kapatılıyor
03.10.2017 11:33:56

TIMETURK | HABER MERKEZİ

Bosna Hersek'in güneyindeki Mostar şehrinde, 1990'lı yıllarda yaşanan savaşın neden olduğu yıkımın izleri dünyanın farklı yerlerinden gelen sokak sanatçılarının dokunuşlarıyla renkli bir hale dönüşüyor.

Mostar'da altı yıl önce yerli amatör sanatçılar tarafından başlatılan, bugün ise uluslararası bir boyut kazanan Street Arts Festival (Sokak Sanatları Festivali) savaşın izlerini boya ve fırçalarla üzerini örtmeye çalışıyor.

Son iki yıldır dünya çapında da bilinirliği artan festival, başta Avrupa ve Balkan ülkeleri olmak üzere Arjantin, Uruguay, Brezilya ve ABD gibi bölgeye uzak ülkelerden gelen sanatçıları da ağırlıyor. Sokak sanatçıları, kurşun izlerini taşıyan duvarlara ve savaştan sonra terk edilmiş binaların dış cephelerine resimler çiziyor.

Daha önce banka olarak kullanılan şehir merkezindeki çok katlı yapı ve içinde bir tiyatronun da bulunduğu eski alışveriş merkezinin binası bugün sanatçılar tarafından kullanılıyor.

Aralarında devasa boyutta çalışmaların da bulunduğu renkli duvar resimleri, şehre gelen turistlerin ve yerel halkın da oldukça ilgisini üstüne çekiyor.

Sayıları yüzü aşan duvar resimlerini şehre kazandıran uzun soluklu festival, şehre görünenin dışında farklı bir boyut daha katıyor. Boyayla kurşun izlerini kapatan sanatçılar, yaptıkları eserlerin verdiği mesajla Boşnaklar ve Hırvatlar arasında yaşanan ayrışmanın çözümüne de katkı sağlıyor.


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Savaşın izleri sanatla kapatılıyor
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