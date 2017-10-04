Satrançta Avrupa Kulüpler Kupası heyecanı

04.10.2017 14:57:25

Avrupa Kulüpler Satranç Kupası, Türkiye Satranç Federasyonunun (TSF) evsahipliğinde Antalya'da düzenlenecek.

TSF'den yapılan açıklamaya göre, Avrupa Satranç Birliği (ECU) tarafından, Antalya Avantgarde Otel'de 7-15 Ekim tarihlerinde düzenlenecek organizasyon, canlı yayınlarla dünya satranç camiası tarafından da takip edilecek. Kulüp yarışmalarında satrancın en üst düzey organizasyonu olarak kabul edilen Avrupa Kulüpler Kupası, genel ve kadınlar olmak üzere iki ayrı kategoride düzenlenecek. Genel kategoride 21 ülkeden 35 kulüp, kadınlarda ise 8 ülkeden 12 kulüp yarışacak.

ECU'nun faaliyet programında yer alan ve her yıl gerçekleştirilen kupa, 2002, 2004 ve 2007 yıllarında da Türkiye'de düzenlendi. Avrupa'nın en güçlü kulüpleri ve sporcularının katılacağı organizasyonda, toplam 34 bin avro para ödülü dağıtılacak.

Avrupa Kulüpler Kupası'nın açılış töreni, 7 Ekim Cumartesi günü saat 19.30'da, kapanış töreni ise 14 Ekim Cumartesi günü saat 22.00'de gerçekleştirilecek.