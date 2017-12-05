Sarraf'ın yalan ifade görüşmesi

05.12.2017 23:20:38

ABD'nin New York kentinde görülen Halk Bankası eski Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla davasında mahkeme başkanı hakim Richard Berman, iş adamı Rıza Sarraf'ın "hapishaneden çıkmak ya da daha az ceza almak için işlemediğin suçları kabul etmek zorundasın" dediği telefon görüşmelerinin kayıtlarını da içeren savcılık ve savunma makamlarının karşılıklı mektuplarının "halka açık" olmasına karar verdi.

Hakim Berman, savunma ile savcılık makamları arasında tartışmaya neden olan ve düne damgasını vuran Sarraf'ın cezaevindeyken yaptığı bazı telefon görüşmeleriyle ilgili yazılı kararını açıkladı.

Buna göre Berman, Sarraf'ın, ABD'deki durumunu kastederek, "hapishaneden çıkmak ya da daha az ceza almak için işlemediğin suçları kabul etmek zorundasın" dediği telefon görüşmelerine ilişkin hem savunma hem de savcılık makamının mektuplarının açık olmasına karar verdi.

- PACER'da kayıtlara ulaşılabiliyor

ABD Mahkemeleri Elektronik Belge Erişim Sistemi (PACER) içinde Hakan Atilla davası klasörünün altında en güncel belgeler arasında, savunma makamı ile savcılık makamının mektupları ve hakim Berman'ın kararına ulaşılabiliyor.



Halk Bankası eski Genel Müdür Yardımcısı Atilla'nın avukatlarının, iş adamı Sarraf'ın hapishanedeki telefon görüşmelerinin kayıtlarına ilişkin mahkemeye dün sunduğu mektupta, Sarraf'ın "hapishaneden çıkmak ya da daha az ceza almak için işlemediğin suçları kabul etmek zorundasın" dediği ortaya çıkmıştı.

- "Yalan ifade vermeye istekli"

Savunmanı avukatlarının sunduğu mektupta, 15 Eylül 2016'da Sarraf ile "Ahad" isimli bir kişi arasında geçen telefon konuşmasında Sarraf'ın "ABD'de hapishaneden çıkmak ya da daha az ceza almak için işlemediğin suçları kabul etmek zorundasın" dediği belirtilmişti.

Mektupta Sarraf'ın "daha az ceza alabilmek için yalan ifade vermekte istekli olduğu" belirtilmişti. Ancak, mahkemenin elektronik belgelere erişim sistemine yüklenen mektup, kısa süre sonra mühürlenip kamu erişimine kapatılmıştı.

Savunmanın bu mektubuna cevaben dün bir mektup yazan ve kendi mektubunun kamuoyuna kapalı kalmasını talep eden savcılık makamı ise "söz konusu görüşmelerle ilgili kayıtların savunma makamı tarafından yanlış yönlendirildiğini" iddia etmişti.

-"İşbirliği cezaevinden çıkmam için en iyi yoldu"



Yargılanması devam etmekte olan Sarraf, ifadesinin ilk gününde kendisine yöneltilen bütün suçlamaları ve savcılıkla işbirliği yaptığını kabul etmişti.

Sarraf, "İşbirliği cezaevinden çıkmam için en iyi yoldu. Cezamın ne olacağına dair kimse bir söz vermedi. Yargıç cezama karar verecek ... Federal hükümetin tutuklaması altındayım. FBI ajanları gözetimindeyim. Bir otelde kalmıyorum. Bir kaç haftadır FBI'ın tutuklusuyum." demişti.

İran'a yönelik yaptırımları delme, banka dolandırıcılığı ve kara para aklamak gibi 6 ayrı suç atfedilen Sarraf geçen yıl mart ayında ABD'de tutuklanmıştı.

Sarraf, hücresine alkol sokmak ve gardiyanların cep telefonlarını kullanabilmek için onlara rüşvet verdiğini de itiraf etmişti.

Atilla ise 27 Mart'ta JFK Havalimanı'ndan Türkiye'ye gitmek üzereyken gözaltına alınmış ve ardından tutuklanmıştı.