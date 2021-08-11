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Şarkıcı Irmak Arıcı, trafikte tartıştığı kişinin yüzüne tükürdü

Şarkıcı Irmak Arıcı'nın, trafikte tartıştığı kişinin yüzüne tükürdüğü anlar sosyal medyada gündem.

2021-08-11 13:54:40
Bu rıhtımda yürümek hiç kolay değil!

Bu rıhtımda yürümek hiç kolay değil!

Dalgaların seyrine göre şekil alan bir rıhtımda yürümek ister miydiniz?
Kızgın boğalarla tehlikeli deney

Kızgın boğalarla tehlikeli deney

İspanya’da bir öğretmen, öğrencilerine, boğaların tahrik edilmediği sürece insanlara saldırmayacağını düzenlediği sabit durma eylemiyle kanıtladı.
İstanbul Sarıyer'de orman yangını

İstanbul Sarıyer'de orman yangını

İstanbul Sarıyer'de orman yangını çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Hadımköy'de 3 kızın adım adım kaçışı güvenlik kamerasında

Hadımköy'de 3 kızın adım adım kaçışı güvenlik kamerasında

Hadımköy'de önceki gün 2'si kardeş 3 kız çocuğu ailelerine 'piknik yapmaya gidiyoruz' diyerek ortadan kaybolmuştu. Uzun süre haber alamayan kızların aileleri polise giderek çocuklarının eve gelmediği belirterek kayıp başvurusunda bulundu. Başvurunun ardından harekete geçen ekipler, yaşları küçük Nazar Memiş, (11) Eslem Yüksel (15) ve Efsa Yüksel (13) yönelik arama çalışması başlattı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından kayıp 3 kızı arama çalışmalarını genişleterek özel ekip kurdu.
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