Şarkıcı Irmak Arıcı, trafikte tartıştığı kişinin yüzüne tükürdü
Şarkıcı Irmak Arıcı'nın, trafikte tartıştığı kişinin yüzüne tükürdüğü anlar sosyal medyada gündem.
Şarkıcı Irmak Arıcı'nın, trafikte tartıştığı kişinin yüzüne tükürdüğü anlar sosyal medyada gündem.
Hadımköy'de 3 kızın adım adım kaçışı güvenlik kamerasında
Hadımköy'de önceki gün 2'si kardeş 3 kız çocuğu ailelerine 'piknik yapmaya gidiyoruz' diyerek ortadan kaybolmuştu. Uzun süre haber alamayan kızların aileleri polise giderek çocuklarının eve gelmediği belirterek kayıp başvurusunda bulundu. Başvurunun ardından harekete geçen ekipler, yaşları küçük Nazar Memiş, (11) Eslem Yüksel (15) ve Efsa Yüksel (13) yönelik arama çalışması başlattı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından kayıp 3 kızı arama çalışmalarını genişleterek özel ekip kurdu.