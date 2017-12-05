Sarıyer'de silahlı saldırı

05.12.2017 21:10:56

Sarıyer'de temizlik şirketinde çalışan bir kişi, iş için kendisini davet eden motosikletli ve maskeli bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Huzur Mahallesi İmam Çeşme Caddesi'nde bir firmada temizlik işçisi olarak çalışan Cemal Çekiç, iş görüşmesi için bir kişi tarafından arandı. Telefonda görüştüğü kişiyle buluşmak için 34 BA 1779 plakalı aracında bekleyen Çekiç'in yanına motorlu ve maskeli bir kişi yaklaşarak ateş etti.

Motosikletli saldırganın sıkmış olduğu 2 kurşun aracın kapısına isabet etti. Çekiç saldırıdan yara almadan kurtulurken saldırgan ise kaçtı.

Olay yerine gelen polis ekipleri Çekiç'in ifadesini alarak saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

Gazetecilere açıklama yapan Çekiç, iş için randevulaştıklarını ve birisinin kendisini gelip alacağını telefonda söylediğini belirterek, ''Verilmiş sadakamız varmış. Saldırganın yüzünü görmedim, maskeliydi. Ne için yaptıklarını bilmiyorum. Böyle olaylar oluyor, kesinlikle göz dağıydı şükürler olsun yaramız yok.'' dedi.