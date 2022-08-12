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Sarıyer'de başıboş köpek saldırısına uğrayan bir kadın yaralandı

Sarıyer'de meydana gelen olayda genç bir kadın, 7 başıboş köpeğin saldırısına uğradı. Genç kadının köpeklerden birinin ısırması sonucu yaralandığı öne sürüldü.

2022-08-12 19:01:29
Esenyurt'ta çıplak zenci skandalı

Esenyurt'ta çıplak zenci skandalı

Esenyurt'ta yabancı uyruklu siyahi bir şahıs, cadde ortasında çırılçıplak spor yaparken görüntülendi. O anlar çevredeki vatandaşların kamerasına yansıdı.
İnsan dengede durmak ister

İnsan dengede durmak ister

Denge şovu yapan sporcu internette viral oldu.
4 bin yıl önce pastırmanın atası kurutulmuş et tüketiliyordu

4 bin yıl önce pastırmanın atası kurutulmuş et tüketiliyordu

Anadolu'nun ilk yazılı belgelerinin bulunduğu Kültepe Kaniş/Karum Höyüğü'nde çıkarılan çivi yazılı tabletlerde 4 bin yıl önce bölge halkının kurutulmuş karides, balık ve pastırmanın atası olarak nitelendirilen kurutulmuş et tükettiği ortaya çıktı.
Yediği balla sersemleşen ayıyı bulan ormancı konuştu

Yediği balla sersemleşen ayıyı bulan ormancı konuştu

Balın dozunu kaçırdığı için bitkin düşen ayıyı bulan ormancı o anları anlattı
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