Sarıyer'de başıboş köpek saldırısına uğrayan bir kadın yaralandı
Sarıyer'de meydana gelen olayda genç bir kadın, 7 başıboş köpeğin saldırısına uğradı. Genç kadının köpeklerden birinin ısırması sonucu yaralandığı öne sürüldü.
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Sarıyer'de meydana gelen olayda genç bir kadın, 7 başıboş köpeğin saldırısına uğradı. Genç kadının köpeklerden birinin ısırması sonucu yaralandığı öne sürüldü.
4 bin yıl önce pastırmanın atası kurutulmuş et tüketiliyordu
Anadolu'nun ilk yazılı belgelerinin bulunduğu Kültepe Kaniş/Karum Höyüğü'nde çıkarılan çivi yazılı tabletlerde 4 bin yıl önce bölge halkının kurutulmuş karides, balık ve pastırmanın atası olarak nitelendirilen kurutulmuş et tükettiği ortaya çıktı.