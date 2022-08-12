Sarıyer'de başıboş köpek saldırısına uğrayan bir kadın yaralandı

4 bin yıl önce pastırmanın atası kurutulmuş et tüketiliyordu

Anadolu'nun ilk yazılı belgelerinin bulunduğu Kültepe Kaniş/Karum Höyüğü'nde çıkarılan çivi yazılı tabletlerde 4 bin yıl önce bölge halkının kurutulmuş karides, balık ve pastırmanın atası olarak nitelendirilen kurutulmuş et tükettiği ortaya çıktı.