DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Bakan Selçuk'tan okulların açılmasıyla ilgili açıklama
Turizmciler çifte 'bayram' yaşadı
Mersin'de Bisiklet Yolundaki Dubalar Tahrip Edildi
Dünyanın ilk sakin adası Gökçeada'ya 'sağlıklı hayat' merkezi
Şekerbank çalışma saatleri 2021 | Şekerbank kaçta kapanıyor kaçta açılıyor?
Bisiklet Eğitmeni İsmail Meriç
Otizmli Yunus'un hurda malzemeden elektronik icatları
2021 Volkswagen araç fiyatları nelerdir?
“Afganistan'daki sonsuz savaşın bitmesine daha çok var”
Firari yarbayın Akıncı Üssü'nde görüntüleri ortaya çıktı
Suikastten Fransız askerler çıktı
Denizli'den Hollanda'ya ihracat; 'Tereciye tere satıyoruz'
ABD’den Dedeağaç’a yüzlerce tank ve zırhlı araç sevkiyatı
Milli paraşütçü Merve Gülşah Arslan'dan 'uçuş rekoru'
İran'da su, elektrik ve internet kesintisi protestolarında 9 ölü

Sarıyer'de arızalanan İETT otobüsünü yolcular böyle itti

Sarıyer'de yolda arıza yapan İETT otobüsünün yolcular tarafından itilerek rampadan çıkarıldığı anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Olay dün öğle saatlerinde Maden Mahallesi, Eski Zekeriyaköy Caddesi üzerinde meydana geldi. İçindeki yolcularla birlikte Zekeriyaköy'e doğru seyir halindeki İETT otobüsü rampaya gelince aniden arıza yaptı. Motoru çalışmaya devam ettiği halde rampadan çıkamayan otobüs için yolcular harekete geçti. Otobüsten inen yolcular hep birlikte İETT otobüsünü iterek rampadan çıkardı. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

2021-07-24 11:00:53
Kuraklık arpaya sökmüyor; çiftçi memnun

Kuraklık arpaya sökmüyor; çiftçi memnun

'Kuraklıkta yüksek zararın önüne geçilebilir...' Ziraat Mühendisleri Odası Konya Şube Başkanı Murat Akbulut da özel sektörün ve enstitülerin kuraklığa dayanıklı ürün geliştirmek için çalıştığını söyledi. Birçok bölgede çok sayıda çeşit üzerine deneme yapıldığını belirten Akbulut, 'Bu anlamda olumlu gelişmeler var. Kuraklığa dayanıklı ürünle susuz tarım yapılacağı anlamına gelmez. Kuraklıkta yüksek hasarın olmasına karşın bu çeşit ürünlerle zayiat düşecek. Bu da genel rekoltedeki kaybı azaltır. Bu çeşitler kuraklığın yaşandığı yıllarda elimizi kuvvetlendirecektir. Bu çalışmaların hızla artması gerekiyor. Su olmadan tarım olmaz. Suyla ilgili tedbirlerin alınması büyük önem taşıyor.' dedi.
Kapadokya balonları Kuzey Makedonya semalarında

Kapadokya balonları Kuzey Makedonya semalarında

Türk Hava Kurumu (THK) ile Swiss Ballons şirketi iş birliğinde yapılan balonla seyahat, bölge halkı ve turistlerden büyük ilgi görüyor. Haftanın her günü, gün doğumu ile hava şartlarının müsait olması halinde gün batımı uçuşları hizmeti sunan THK ve Swiss Ballons, talebin artması durumunda bölgeye daha çok balon getirmeyi planlıyor.
Muğla'da denizden kanepe de çıktı market arabası da

Muğla'da denizden kanepe de çıktı market arabası da

Muğla'da belirli aralıklarla düzenlenen deniz dibi temizliği çalışmasında çıkarılan binlerce ton atık, geri dönüşüm merkezlerine gönderiliyor. Bodrum, Marmaris, Fethiye, Datça, Köyceğiz, Ortaca ve Milas ilçelerinde belediyeler ve diğer ekipler tarafından deniz dibi temizliği yapılıyor.
Firari yarbayın Akıncı Üssü'nde görüntüleri ortaya çıktı

Firari yarbayın Akıncı Üssü'nde görüntüleri ortaya çıktı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün darbe girişimini sivil imamlarla yöneten sözde yurtta sulh konseyi üyesi firari eski jandarma yarbay Turgay Sökmen'in, Akıncı Üssü'nden firar etmeden önceki görüntüleri ilk kez ortaya çıktı.
A Haber ekibini cankurtaranlar darp etti

A Haber ekibini cankurtaranlar darp etti

Ayazma ve Kızılcaköy Plajı'nda serinlemek için denize giren ve yoğun dalga ile akıntı nedeniyle bir anda gözden kaybolan 2 kişiyi arama kurtarma çalışmalarını takip eden A Haber muhabiri Çağdaş Evren Şenlik ile kameraman Ayhan Arıtürk'ün plajda görevli cankurtaranlar tarafından darbedildiği belirtildi. Polis ekipleri araya girip olayı bitirirken, muhabir Şenlik ile kameraman Arıtürk, Şile Polis Merkezi'ne giderek 5 cankurtarandan şikayetçi oldu.
Görüş Bildir Bizimle Paylaş