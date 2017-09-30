Sarıyer'de ağaç kesilmesi protesto edildi

30.09.2017 16:54:54

Kuzey Ormanları Savunması üyelerince, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Uskumruköy Kavşağı'nda yol genişletme çalışması nedeniyle ağaçların kesilmesi protesto edildi.

Uskumruköy Kavşağı'nda toplanan Kuzey Ormanları Savunması Sarıyer Kent Dayanışması üyeleri, ellerindeki pankart ve dövizlerle "Yaş kesen baş keser", "Ağaç katliamına hayır", "Direne direne kazanacağız" şeklinde sloganlar attı.

Grup adına yapılan açıklamada, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yol genişletme çalışması nedeniyle geçen gün kesilen meşelerin, Sarıyer'deki birçok şeyden daha eski olduğu kaydedildi.

Açıklamada, "Sadece Sarıyer için değil, İstanbul'un oksijen deposu olan tüm ormanlar için direniyoruz." denildi.

Türkiye Ormancılar Derneği Marmara Şubesi Başkanı ve İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Botaniği Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ünal Akkemik de çocuklara doğa ve ağaç sevgisini aşılamak için oluşturulan alandaki ağaçların yol genişleme çalışması nedeniyle kesilmesini kınadı.

Akkemik, "Gördüğünüz gibi alan çok trajik bir duruma dönmüş. Nerede bir ağaç varsa fark etmeden betonlaşma uğruna katledilmekte. 'Buna artık son verilmeli.' diye düşünüyorum. Ormanlar bizim akciğerimiz adeta. Bunun için halkımızın mücadelesi tüm hızıyla sürmeli." diye konuştu.