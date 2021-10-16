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Sarıyer Belediyesi Ücretsiz Bisiklet İleri Sürüş Dersleri Veriyor.

Sarıyer Belediyesi, 'Ücretsiz Bisiklet İleri Sürüş Eğitimi' veriyor. Bisiklet ileri sürüş eğitimi alanlar, Sarıyer'de 29 Ekim Cumhuriyet Korteji'ne katılabilecekler. Katılım ve Ayrıntılı bilgi için Whatsapp Numarası: 0544 638 04 34

2021-10-16 20:34:26
Adana'da evlerin arasında silahlı çatışma kamerada

Adana'da evlerin arasında silahlı çatışma kamerada

Adana'da, sokak ortasında çıkan silahlı kavgada taraflar, evlerin çevresinde duvarları siper alarak, birbirlerine ateş açtı. Çatışma anı, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Kentte yoğunlukla 'Cono' aşiretine mensup kişilerin yaşadığı, Yüreğir ilçesine bağlı Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde, perşembe günü iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Sokakta dağılan taraflar, evlerin çevresinde duvarları siper alıp, birbirlerine ateş etti. Bu sırada mahalleli ise panik yaşadı. Çatışma anı, cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi. Silahlı kavga, olay yerine polis ekiplerinin gelmesiyle son buldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Köpekten inanılmaz yardım

Köpekten inanılmaz yardım

Bahçede el arabasını saplandığı kumdan çıkartmaya çalışan adama yardım eden köpek sosyal medyada taktir topladı.
İş makinesiyle soygun ve kovalamaca kamerada

İş makinesiyle soygun ve kovalamaca kamerada

Avustralya’nın Queensland eyaletinde, bir kişi çalıntı olduğu belirtilen iş makinasıyla bir mağazanın cam vitrininden girerek motosiklet çaldı. İş manikasıyla kaçan soyguncu polisin takibi sonrasında yakalandı, o anlar kameraya yansıdı. Polis açıklamasına göre olay, Queensland eyaletinin Ipswich kentinde, bugün sabah yerel saatle 03.49 sularında meydana geldi. Bir kişi (41) çalıntı bir iş makinasıyla bir motosiklet mağazasının cam vitrini kırdı ve 2 motosiklet çalarak olay yerinden uzaklaşmaya başladı. Polisin takip ettiği şüpheli, bir süre sonra motosikletleri bırakarak, iş makinasıyla kaçmaya devam etti. Ancak, kovalamacanın devamında iş makinasını bırakıp yaya kaçmaya çalışan şüpheli, bir dere kenarında saklanırken yakalandı. O anlar güvenlik ve polisin araç kameralarına yansıdı.
Çiftçiye saldıran kurt kuduz çıktı, ilçede 6 aylık karantina kararı alındı

Çiftçiye saldıran kurt kuduz çıktı, ilçede 6 aylık karantina kararı alındı

Adıyaman'ın Gerger ilçesinde çiftçiye saldırıp ağır yaralayan kurt kuduz çıkınca karantina kararı alındı. Meralara hayvan giriş- çıkışları yasaklanırken, ilçe merkezi ve bağlı köylerdeki çiftçi ve besiciler bilgilendirip, hayvanları aşılanmaya başlandı.
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