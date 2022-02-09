‘Sarışın kadın takıntısı var’ dedi; ‘İhlas sureli baklava’ tavsiye etti!

Enerji ve isim analisti olarak ekranlara çıkan Önder Özcan'ın Beyaz TV'de yayımlanan bir programda sorulara verdiği cevaplar sosyal medyada gündem oldu

Nur Viral'in hafta içi her gün sunduğu "Hayatta Her Şey Var" adlı programı, son olarak ilginç görüş ve düşüncelerini paylaşan bir ismi ekrana taşıdı.

Beyaz TV'de yayınlanan programın bugün yayınlanan bölümünde enerji ve isim analisti Önder Özcan konuştu. Özcan'ın seyircilerden gelen sorulara verdiği ilginç cevap ve tavsiyeler sosyal medyada gündem oldu

İsim, anne ismi, doğum tarihi, doğum yeri gibi bilgiler istenen programda isimlerin enerjisine bakan Özcan'ın telefonla bağlanan seyircilere anlattığı tavsiyelerden biri ise çok konuşuldu.

“EŞİNİZE İHLAS SURESİ OKUNMUŞ BAKLAVA YEDİRECEKSİNİZ”

Suzan isimli bir izleyici, Özcan'dan eşiyle arasındaki uyumuna bakmasını istedi. Özcan da eşinin genç yaşlarda sarışın kadın takıntısı olduğunu ve bunu aşmak için de eşine düzenli bir şekilde İhlas Suresi okunmuş baklava yedirmesini söyledi.

İZZET ÇAPA: TERTEMİZ DELİRDİK

Programdan bir kesiti Instagram hesabından paylaşan gazeteci İzzet Çapa ise eleştirilerini dile getirirken ‘tertemiz delirdik' diye yazdı. Çapa, paylaşımında şunları ifade etti:

“Ben size hep beraber delirdik... Tertemiz delirdik... Memleketçe delirdik diyorum ya... Alın işte örnek... Hem de en bilimselinden... Baklava mühim tabi... Sarışın takıntısının yegane ilacı... Tövbe estağfurullah tövbe... Size bir şey söyleyeyim mi... Bunlar iyi günlerimiz… Daha da acayipleri önümüzde...”