Sarıgül “agresif dil” keşfinde çıtayı yükseltti

Haşimi: Afganistan’ın İlerlemesi ve Hayatta Kalmasının Tek Yolu Eğitimdir

Afganistan Eğitim Bakanlığı Dış İlişkiler Direktörü Vahidullah Haşimi, Türkiye ziyaretinde yaptığı açıklamada, Afganistan’ın her bir çocuğunun eğitime kavuşması için mesai harcadıklarını, Afganistan’ın ilerlemesi ve hayatta kalmasının tek yolunun ise eğitim olduğunu söyledi.