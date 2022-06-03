Sarıgül “agresif dil” keşfinde çıtayı yükseltti
Sosyal medya platformu TikTok üzerinden paylaştığı videolarla gündeme gelen Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül'ün bu kez kutu kola ile gündeme geldi.
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Sosyal medya platformu TikTok üzerinden paylaştığı videolarla gündeme gelen Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül'ün bu kez kutu kola ile gündeme geldi.
Mavi Marmara’nın 12. yıldönümünde binler yürüdü
İsrail'in Mavi Marmara gemisine düzenlediği saldırının 12. yılında “Mavi Marmara Yoluna Devam Ediyor!” sloganıyla yürüyüş düzenlendi. Katılımcılara hitap eden İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım,Türkiye’nin İsrail’le normalleşme adımlarından vazgeçmesi gerektiğini belirterek, “İsrail ile normalleşme asla olmaz” diye konuştu.
Haşimi: Afganistan’ın İlerlemesi ve Hayatta Kalmasının Tek Yolu Eğitimdir
Afganistan Eğitim Bakanlığı Dış İlişkiler Direktörü Vahidullah Haşimi, Türkiye ziyaretinde yaptığı açıklamada, Afganistan’ın her bir çocuğunun eğitime kavuşması için mesai harcadıklarını, Afganistan’ın ilerlemesi ve hayatta kalmasının tek yolunun ise eğitim olduğunu söyledi.