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Sarıgül “agresif dil” keşfinde çıtayı yükseltti

Sosyal medya platformu TikTok üzerinden paylaştığı videolarla gündeme gelen Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül'ün bu kez kutu kola ile gündeme geldi.

2022-06-03 15:50:14
Ev sahipleri kiraya yüzde kaç zam yapabilir?

Ev sahipleri kiraya yüzde kaç zam yapabilir?

Timetürk Ekonomi Müdürü Mehmet Canıtatlı, açıklanan oranları değerlendirdi.
Mavi Marmara’nın 12. yıldönümünde binler yürüdü

Mavi Marmara’nın 12. yıldönümünde binler yürüdü

İsrail'in Mavi Marmara gemisine düzenlediği saldırının 12. yılında “Mavi Marmara Yoluna Devam Ediyor!” sloganıyla yürüyüş düzenlendi. Katılımcılara hitap eden İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım,Türkiye’nin İsrail’le normalleşme adımlarından vazgeçmesi gerektiğini belirterek, “İsrail ile normalleşme asla olmaz” diye konuştu.
Başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan çocuk, yaşadığı korkuyu anlattı

Başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan çocuk, yaşadığı korkuyu anlattı

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradığı anlar çevredekiler tarafından kaydedilen 11 yaşındaki çocuk, korku dolu anlar yaşadığını söyledi.
Haşimi: Afganistan’ın İlerlemesi ve Hayatta Kalmasının Tek Yolu Eğitimdir

Haşimi: Afganistan’ın İlerlemesi ve Hayatta Kalmasının Tek Yolu Eğitimdir

Afganistan Eğitim Bakanlığı Dış İlişkiler Direktörü Vahidullah Haşimi, Türkiye ziyaretinde yaptığı açıklamada, Afganistan’ın her bir çocuğunun eğitime kavuşması için mesai harcadıklarını, Afganistan’ın ilerlemesi ve hayatta kalmasının tek yolunun ise eğitim olduğunu söyledi.
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