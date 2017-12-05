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Şanlıurfa'da sınır ötesine yardım

Şanlıurfa İnsani Yardım Platformu öncülüğünde kamu kurum ve kuruluşlarının iş birliğiyle temin edilen yardım malzemelerini taşıyan 3 tır, Suriye'ye uğurlandı

Şanlıurfa'da sınır ötesine yardım
05.12.2017 13:09:18
Şanlıurfa'da temin edilen 3 tır insani yardım malzemesi, Suriye'deki ihtiyaç sahiplerine gönderildi.

Şanlıurfa İnsani Yardım Platformu öncülüğünde kamu kurum ve kuruluşlarının iş birliğiyle temin edilen yardım malzemelerini taşıyan tırların uğurlanması dolayısıyla Yenice Mahallesi'ndeki deponun önünde tören düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdulkadir Acar, burada yaptığı konuşmada, Suriye'deki iç savaşın her geçen yıl daha kötüye gittiğini söyledi.

Hayırsever Türk milletinin bu süreçte din kardeşlerine gereken yardımı yaptığını vurgulayan Acar, şöyle devam etti:

"Bizim kendimize gelip küçük hesapları bir tarafa atarak birbirimize sıkı bir şekilde sarılıp kenetlenmeye ihtiyacımız var, birlikte olmamız lazım. Düşüncemiz ve mezhebimiz ne olursa olsun bu millet bu ümmetin tek ümididir. Bu millet ayakta durduğu müddetçe Allah'ın izniyle bu ümmette ayaktadır. Müslümanız fitre ve zekatımızı kardeşlerimizle paylaşmamız lazım. Bunlardan daha mağdur ve mazlum olan kimse yoktur."

Platformun Başkan Yardımcısı Adil Saraç da yardım bekleyen mazlumların sayısının oldukça fazla olduğunu dile getirdi.

Ağırlaşan kış şartları nedeniyle ısınma amaçlı kullanılacak yardımlara ihtiyaç duyulduğunu vurgulayan Saraç, "Kış geldiği için bazı maddelere ihtiyaç vardır, battaniye, minder yorgan ve yastık gibi daha çok ısınma amaçlı kullanılan yardım malzemeleri gerekiyor. Bu yardımla beraber yaklaşık 800 tır yardım malzemesi toplamış olduk. Bu yardımların süreceğine inanıyor ve destekte bulunanlara teşekkür ediyoruz." dedi.

Duaların edilmesinin ardından, yardım malzemesi yüklü 3 tır, Cilvegözü Sınır Kapısı'na uğurlandı.


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