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Şanlıurfa'da konser coşkusu; maske yok, mesafe sıfır

Şanlıurfa'da düzenlenen açık hava konserinde vatandaşlar Gripin Müzik Grubunun şarkılarıyla eğlenirken sosyal mesafe ve maskenin olmaması dikkat çekti

2021-10-04 20:13:47
'Saldırıyı hayal bile edemezsiniz, keçileri bile bıçakladılar'

'Saldırıyı hayal bile edemezsiniz, keçileri bile bıçakladılar'

Batı Şeria'daki Yahudi yerleşimciler Filistinliler için hayatı daha da zorlaştırıyor. İşgal altındaki Batı Şeria'da yer alan 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim biriminde ikamet eden Yahudi yerleşimciler, İsrail işgalinin boyunduruğu altında yaşamak zorunda kalan Filistinliler için hayatı içinden çıkılmaz bir hale getiriyor.
Aileden bir kişi kira için çalışıyor

Aileden bir kişi kira için çalışıyor

Son iki yıldır inşaat sektöründe yaşanan yavaşlama, kentsel dönüşüm, yabancıların talebi ve yükselen faiz oranlarının etkisiyle olarak artışa geçen kiralık ev fiyatları, üniversite öğrencilerinin okula dönüşüyle hız kazandı.
7 yaşındaki çocuk avladığı balığı timsaha kaptırdı!

7 yaşındaki çocuk avladığı balığı timsaha kaptırdı!

7 yaşındaki küçük çocuğun nehirde tuttuğu balığı timsah işte böyle kaptı.
Baskın yapan İsrail polisine üst üste yumruk

Baskın yapan İsrail polisine üst üste yumruk

İsrail güçleri işgal altındaki Filistin’in Kafr Kasım kentinde Filistinli bir ailenin evine baskın düzenledi. Polisin zorbalığı karşısında öfkelenen Filistinli adam ise siyonist İsrail güçlerine karşı evini ve ailesini savundu.
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