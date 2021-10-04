Şanlıurfa'da konser coşkusu; maske yok, mesafe sıfır

'Saldırıyı hayal bile edemezsiniz, keçileri bile bıçakladılar'

Batı Şeria'daki Yahudi yerleşimciler Filistinliler için hayatı daha da zorlaştırıyor. İşgal altındaki Batı Şeria'da yer alan 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim biriminde ikamet eden Yahudi yerleşimciler, İsrail işgalinin boyunduruğu altında yaşamak zorunda kalan Filistinliler için hayatı içinden çıkılmaz bir hale getiriyor.