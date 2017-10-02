SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKADÜNYAGÜNCELEKONOMİYAŞAMSPORÇEVİRİSAĞLIK5 SORUKÜLTÜREMLAKFOTOVİDEO

Şanlıurfa'da 5 bin yıllık oyuncak bulundu

Şanlıurfa'daki Soğmatar Antik Kenti'nde, arkeolojik kazılar sırasında 5 bin yıllık oyuncak bulundu.

Şanlıurfa'da 5 bin yıllık oyuncak bulundu
03.10.2017 01:36:12

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün izni ile bu yılın mayıs ayında Şanlıurfa Müze Müdürlüğü Kazı Başkanlığında, Harran Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Yusuf Albayrak'ın katılımıyla bölgede kazı çalışmaları başlatıldı.

KAYA MEZARLARINDA ÇALIŞMALAR

Kısa süre içinde gerçekleşen yoğun çalışmalarda söz konusu bölgede tespit edilen çok sayıda kaya mezarında yapılan araştırmalarda yaklaşık 5 bin yıllık oyuncak at arabasıyla buna ait tekerlekler ve çıngırak bulundu.

ESERLER MÜZEDE SERGİLENECEK

Kentte yürütülen arkeolojik kazı çalışmalarının en önemlilerinden birinin Soğmatar'da gerçekleştiğini ifade eden Uludağ, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bakanlığımızın izniyle kazılarımız bu bölgede devam ediyor, kazı çalışmalırnda şimdiye kadar önemli bulgular elde ettik. Nekropol alanında bir mezar odasında, kline içerisinde dolgu toprağın eleme çalışmaları esnasında pişmiş topraktan yapılmış Tunç dönemine tarihlenen, kralların veya yöneticilerin çocukları için yaptırdığı tahmin edilen oyuncak araba ve bu arabaya ait tekerlekler bulduk. Bu bize dönemin sanat anlayışını, yani günümüzden yaklaşık 5 bin yıl önceki çocukların oyun anlayışını yansıtıyor. Bu buluş bizim için çok önemli, kısa süre içinde dönemin estetik ve sanat anlayışının izlerini taşıyan eser Türkiye'nin en büyük müze kompleksi olan Şanlıurfa Arkeoloji Müzesinde sergilenecektir. Kazı çalışmaları sonucunda daha önemli kalıntılar elde edeceğimizi tahmin ediyoruz."

at2

AY TANRISI SİN'E AİT

Yrd. Doç. Dr. Yusuf Albayrak ise 2012'de burada bir yüzey araştırması yaptığını, buranın Ay Tanrısı Sin'e ait olduğunu tespit ettiklerini aktardı. Soğmatar'ın tarih açısından önemine değinen Albayrak, antik kentin sadece bir tapınak değil aynı zamanda bir mezarlık alanı olduğunu belirlediklerini de dile getirdi.

at3

at4


    YORUM YAZ
Kitap okuyan çocuklar bu bakkalda istediğini alıyor
Kitap okuyan çocuklar bu bakkalda istediğini alıyor
İstanbul'da bir bakkal dükkanı işleten Kanber amca, çocukların kitap okuma alışkanlığı kazanması için öyle bir uygulama başlattı ki, sonuçtan hem çocuklar hem de kendisi memnun.
03.10.2017 02:06:57
İlhan Kesici
İlhan Kesici
Türk mühendis ve siyasetçi İlhan Kesici kimdir? İşte İlhan Kesici biyografisi...
02.10.2017 21:55:24
Aykut Erdoğdu
Aykut Erdoğdu
Türk maliyeci, siyasetçi ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul milletvekili Aykut Erdoğdu kimdir? İşte Aykut Erdoğdu biyografisi....
02.10.2017 21:48:27
Selina Özuzun Doğan
Selina Özuzun Doğan
Ermeni asıllı Türk siyasetçi ve avukat Selina Özuzun Doğan kimdir? İşte Selina Özuzun Doğan biyografisi...
02.10.2017 21:42:40
İlhan Cihaner
İlhan Cihaner
Eski Cumhuriyet Başsavcısı, Türk hukukçu, siyasetçi, köşe yazarı ve Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili İlhan Cihaner kimdir? İşte İlhan Cihaner biyografisi...
02.10.2017 21:33:49
Mehmet Bekaroğlu
Mehmet Bekaroğlu
Türk tıp profesörü, psikiyatrist, akademisyen, siyasetçi Mehmet Bekaroğlu kimdir? İşte Mehmet Bekaroğlu biyografisi...
02.10.2017 21:23:03
Ozan Balaban: FIBA'nın işine geldiği gibi hareket etmemesi lazım
Ozan Balaban: FIBA'nın işine geldiği gibi hareket etmemesi lazım
Fenerbahçe Basketbol Şube Sorumlusu Ozan Balaban, FIBA'nın üzerine düşeni yapması durumunda Euroleague'le arasındaki sorunun çözüleceğini belirterek, 'FIBA burada adım atsın ve NBA'de oynayan oyuncuların da gelmesini garanti etsin' dedi.
02.10.2017 20:26:50
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Barzani'den yeni açıklama: Artık ölebilirim
Barzani'den yeni açıklama: Artık ölebilirim
Madagaskar'daki veba salgınında ölü sayısı artıyor
Madagaskar'daki veba salgınında ölü sayısı artıyor
Semih Yalçın'dan Meral Akşener'e: Kripto abla
Semih Yalçın'dan Meral Akşener'e: Kripto abla
Fatih Erbakan'ın partisinin adı 'Refah' mı olacak?
Fatih Erbakan'ın partisinin adı 'Refah' mı olacak?
Katalonya'daki bağımsızlık referandumu sonuçları açıklandı
Katalonya'daki bağımsızlık referandumu sonuçları açıklandı
'Kürtlükten istifa ediyorum...'
'Kürtlükten istifa ediyorum...'
Irak'ta isim oyunları
Irak'ta isim oyunları
İngiliz FT'den Barzani yorumu: Hesap hatası
İngiliz FT'den Barzani yorumu: Hesap hatası
IKBY'de muhalefetten 'Siyasi Liderlik' tepkisi
IKBY'de muhalefetten 'Siyasi Liderlik' tepkisi
İran'dan Irak sınırına askeri sevkiyat
İran'dan Irak sınırına askeri sevkiyat
Erdoğan: Her şeye hazır olalım, Komutanlar: Hazırız
Erdoğan: Her şeye hazır olalım, Komutanlar: Hazırız
Mavi Marmara’da artık davalı taraf Türkiye
Mavi Marmara’da artık davalı taraf Türkiye
TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
SON YORUMLANANLAR
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sofuoğlu'na 'geçmiş olsun' telefonu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sofuoğlu'na 'geçmiş olsun' telefonu
Ortaylı: Türkiye’nin en önemli sorunu Kerkük ve Erbil Türkleri
Ortaylı: Türkiye’nin en önemli sorunu Kerkük ve Erbil Türkleri
Körfez'in yeni maşası 'Türk gazeteciler' mi?
Körfez'in yeni maşası 'Türk gazeteciler' mi?
Meclis'te davet tartışması
Meclis'te davet tartışması
Katalan yönetimi Başkanı Puigdemont: Direnişi Kürtlerden öğrendik
Katalan yönetimi Başkanı Puigdemont: Direnişi Kürtlerden öğrendik
TSK Göktürk harflerini yasakladı mı?
TSK Göktürk harflerini yasakladı mı?
Ülkü Ocakları'ndan Kerkük için 'kalaşnikoflu mesaj'
Ülkü Ocakları'ndan Kerkük için 'kalaşnikoflu mesaj'
İran'da Aşura etkinlikleri
İran'da Aşura etkinlikleri
Taşkent'te kurulacak turizm bölgesi Türk şirketine emanet
Taşkent'te kurulacak turizm bölgesi Türk şirketine emanet
Bahçeli: Kerkük ikinci Kerbela olmasın
Bahçeli: Kerkük ikinci Kerbela olmasın
Yılmaz: TEOG yerine 3 alternatif hazırlıyoruz
Yılmaz: TEOG yerine 3 alternatif hazırlıyoruz
Hizbullah'tan Barzani ve referandum iddiası
Hizbullah'tan Barzani ve referandum iddiası
TİMETÜRK BİYOGRAFİ
İsmet Büyükataman
İsmet Büyükataman
Baki Kaya
Baki Kaya
Necmettin Erbakan
Necmettin Erbakan
Süleyman Demirel
Süleyman Demirel
Numan Kurtulmuş
Numan Kurtulmuş

Timeturk.com

Sayfamızı Facebook'tan takip edin.


TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA DÜNYA GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM SPOR ÇEVİRİ SAĞLIK 5 SORU KÜLTÜR EMLAK EĞİTİM TEKNOLOJİ RÖPORTAJ MEDYA TARİH ANALİZ YEMEK TARİFLERİ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları