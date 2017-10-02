Şanlıurfa'da 5 bin yıllık oyuncak bulundu

03.10.2017 01:36:12

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün izni ile bu yılın mayıs ayında Şanlıurfa Müze Müdürlüğü Kazı Başkanlığında, Harran Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Yusuf Albayrak'ın katılımıyla bölgede kazı çalışmaları başlatıldı.

KAYA MEZARLARINDA ÇALIŞMALAR

Kısa süre içinde gerçekleşen yoğun çalışmalarda söz konusu bölgede tespit edilen çok sayıda kaya mezarında yapılan araştırmalarda yaklaşık 5 bin yıllık oyuncak at arabasıyla buna ait tekerlekler ve çıngırak bulundu.

ESERLER MÜZEDE SERGİLENECEK

Kentte yürütülen arkeolojik kazı çalışmalarının en önemlilerinden birinin Soğmatar'da gerçekleştiğini ifade eden Uludağ, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bakanlığımızın izniyle kazılarımız bu bölgede devam ediyor, kazı çalışmalırnda şimdiye kadar önemli bulgular elde ettik. Nekropol alanında bir mezar odasında, kline içerisinde dolgu toprağın eleme çalışmaları esnasında pişmiş topraktan yapılmış Tunç dönemine tarihlenen, kralların veya yöneticilerin çocukları için yaptırdığı tahmin edilen oyuncak araba ve bu arabaya ait tekerlekler bulduk. Bu bize dönemin sanat anlayışını, yani günümüzden yaklaşık 5 bin yıl önceki çocukların oyun anlayışını yansıtıyor. Bu buluş bizim için çok önemli, kısa süre içinde dönemin estetik ve sanat anlayışının izlerini taşıyan eser Türkiye'nin en büyük müze kompleksi olan Şanlıurfa Arkeoloji Müzesinde sergilenecektir. Kazı çalışmaları sonucunda daha önemli kalıntılar elde edeceğimizi tahmin ediyoruz."

AY TANRISI SİN'E AİT

Yrd. Doç. Dr. Yusuf Albayrak ise 2012'de burada bir yüzey araştırması yaptığını, buranın Ay Tanrısı Sin'e ait olduğunu tespit ettiklerini aktardı. Soğmatar'ın tarih açısından önemine değinen Albayrak, antik kentin sadece bir tapınak değil aynı zamanda bir mezarlık alanı olduğunu belirlediklerini de dile getirdi.