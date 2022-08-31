Saniyelik çay servisini milyonlar izledi

Hindistan’daki bir sokak çaycısının rastgele çekilen videosu 12 milyon izlenmeyi aştı. Müşterilerine sütlü çayın yanında sigara da ikram eden çaycının hızlı hareketleri dikkat çekiyor…

Milyonların izlediği Youtube'da paylaşılan video ile ilgili öne çıkan bazı yorumlar şöyle;

-Müşterilerine çok yakın ama saygılı bir şekilde hizmet etmesini seviyorum. Bu yüzden onun gerçekten eğlendiğini görmek inanılmaz.

-O çay dolu çaydanlığın ne kadar ağır olduğunu ve çıplak eliyle tuttuğu metal kulpunun ne kadar ağır olduğunu hayal edin... bedava sigara da veriyor gibi görünüyor ki bu ucuz değil bence…

-İşinde hile yok, soygun yok, tarz dolu ve klas. Tamil Nadu'da harika bir geleceği var.