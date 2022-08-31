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Saniyelik çay servisini milyonlar izledi

Hindistan’daki bir sokak çaycısının rastgele çekilen videosu 12 milyon izlenmeyi aştı. Müşterilerine sütlü çayın yanında sigara da ikram eden çaycının hızlı hareketleri dikkat çekiyor…

2022-08-31 10:09:52

Milyonların izlediği Youtube'da paylaşılan video ile ilgili öne çıkan bazı yorumlar şöyle;

-Müşterilerine çok yakın ama saygılı bir şekilde hizmet etmesini seviyorum. Bu yüzden onun gerçekten eğlendiğini görmek inanılmaz.

-O çay dolu çaydanlığın ne kadar ağır olduğunu ve çıplak eliyle tuttuğu metal kulpunun ne kadar ağır olduğunu hayal edin... bedava sigara da veriyor gibi görünüyor ki bu ucuz değil bence…

-İşinde hile yok, soygun yok, tarz dolu ve klas. Tamil Nadu'da harika bir geleceği var.

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