Şanghay'daki karantina sınırı: Bir adım öteye geçiş yok!

Haftalardır sıkı koronavirüs tedbirleri altında yaşamını sürdüren Şanghay halkı, Çinli yetkililer tarafından açıklanan gevşeme politikalarını bekliyor. Kentte kademeli olarak açılma planları yapılıyor. Öte yandan bu süre zarfında hala karantina altındaki bölgelerden dikkat çekici kareler geldi. AFP foto muhabiri Hector Retamal, Şanghay’ın Jing'an bölgesinde gıda dağıtımının nasıl gerçekleştiğini görüntüledi.