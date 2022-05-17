Şanghay'daki karantina sınırı: Bir adım öteye geçiş yok!
Haftalardır sıkı koronavirüs tedbirleri altında yaşamını sürdüren Şanghay halkı, Çinli yetkililer tarafından açıklanan gevşeme politikalarını bekliyor. Kentte kademeli olarak açılma planları yapılıyor. Öte yandan bu süre zarfında hala karantina altındaki bölgelerden dikkat çekici kareler geldi. AFP foto muhabiri Hector Retamal, Şanghay’ın Jing'an bölgesinde gıda dağıtımının nasıl gerçekleştiğini görüntüledi.
Dünya artık yavaş yavaş koronavirüs salgınını geride bırakmaya başladı ve bu doğrultuda birçok ülke pandemi kısıtlamalarını kaldırıldı. Öte yandan salgınının başlangıç noktası Çin'de ‘sıfır vaka' politikası uzun süre tartışma konusu oldu. Dünya kısıtlamaları kaldırırken, Pekin yönetimi sert tedbirler almaya başlayınca, ülkede halktan tepkiler yükseldi.
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Peki yönetimi artık yavaş yavaş açılmaya doğru ilerliyor. Bugün, Çin Halk Cumhuriyeti'nin finans merkezi olan Şanghay kentinde karantina bölgeleri dışında "sıfır yayılma" hedefine ulaşıldığı açıklandı.
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Şanghay kentindeki koronavirüs kısıtlamalarının ise Haziran ayı başında kaldırılması hedefleniyor.
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GEÇİŞ YASAK
AFP fotomuhabiri Hector Retamal, Şanghay'ın Jing'an bölgesinde yemek dağıtımının nasıl gerçekleştiğini görüntüledi. Bugün servis edilen fotoğrafta, personellerin dağıtım yaparken bariyerlerin üzerinden halka yemek paketlerini uzattığı görülüyor.
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Kentin kimi bölgelerinde sokakların hala bomboş olduğu, koruyucu kıyafet içinde görevlilerin kamyonlarla yemek teslimatı için hazırlık yaptıkları kameralara yansıdı.
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Marketlerde ise çalışanlar, Covid-19'a karşı koruyucu giysileri kullanmaya devam ediyor.
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PEKİN'DE TEDBİRLER DEVAM EDİYOR
Başkent Pekin'de ise COVID-19 tedbirleri devam ediyor. Nüfusu 21 milyonu aşan metropolde, Şanghay'dakine benzer bir kapanmayı gerektirecek yayılma ihtimali bölge sakinlerini endişeye sürüklüyor.
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