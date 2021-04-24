13 milyondan fazla emekliye her yıl ramazan ve kurban bayramında bayram ikramiyesi veriliyor. Özel banka emeklileri de 2021 yılında kendilerine ikramiye verilip verilmeyeceğini merak ediyor. Peki 2021'de sandık emeklileri bayram ikramiyesi alacak mı? Özel banka emeklileri ikramiye alacak mı? Emekli aylığında artış yapılması için TBMM'ye gelecek düzenlemede özel banka emeklileri, sigorta emeklileri ve sandık emeklileri kendilerine de bayram ikramiyesi verilmesini istiyor ve bu doğrultuda düzenleme yapılmasını talep ediyor. Peki özel banka emeklileri ramazan ikramiyesi alabilecek mi?

13 milyondan fazla emekliye her yıl ramazan ve kurban bayramında bayram ikramiyesi veriliyor. Özel banka emeklileri de 2021 yılında kendilerine ikramiye verilip verilmeyeceğini merak ediyor. Peki 2021'de sandık emeklileri bayram ikramiyesi alacak mı? Özel banka emeklileri ikramiye alacak mı? Emekli aylığında artış yapılması için TBMM'ye gelecek düzenlemede özel banka emeklileri, sigorta emeklileri ve sandık emeklileri kendilerine de bayram ikramiyesi verilmesini istiyor ve bu doğrultuda düzenleme yapılmasını talep ediyor. Peki özel banka emeklileri ramazan ikramiyesi alabilecek mi?

2021 özel banka emeklileri ikramiye alacak mı?

Milyonlarca emekli bu yıl zamlı emekli ikramiyesini bekliyor. Zam oranı henüz belli değil ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında Ramazan bayramı ikramiyesinin zamlı olacağını belirtmişti. Bu çerçevede zamlı ödemelerin bayrama yetişmesi için önümüzdeki iki hafta içinde konuyla ilgili düzenlemenin TBMM'ye gönderilmesi gerekiyor. TBMM'ye göderilecek düzenlemede sandık emeklileri de kendileri için bir züenleme yapılmasını talep ediyor. Özel banka emeklileri (sandık emeklileri) ramzan bayramında ikramiye almanın hayalini kuruyor. Peki sandık emeklileri bayram ikramiyesi alacak mı? 2021 özel banka emeklileri ikramiye alacak mı?

Sandık emeklileri bayram ikramiyesi alacak mı?

Sandık emeklileri bayram ikramiyesi alamıyor ve bu durumun düzeltilmesini talep ediyor. Türkiye'de 300 bin civarında sandık emeklisi olduğu hesaplanıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) dışında 10 banka, 6 sigorta şirketiyle TOBB ve ona bağlı odaların çalışanlarının dahil olduğu 17 emekli sandığı bulunuyor. Bayram ikramiyelerini alamayacak olan sandık emeklileri, bu durumun kendileri için eşitsizliğe yol açtığını belirterek, özel sandık emeklilerinin de kapsama alınmasını istiyor.

Sandık emeklileri bayram ikramiyesi alamıyor

18.05.2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun'un 23. maddesi ile,5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'na “ek 18.madde” ilave edilmiş olup maddenin 1.fıkrası; “Sosyal Güvenlik Kurumu'nca bu kanun ve ilgili mevzuat uyarınca gelir ve aylık ödemesi yapılanlara, ödemenin yapılacağı tarihte gelir ve aylık almak şartıyla, Ramazan ve Kurban bayramında 1.000'er TL. tutarındabayram ikramiyesi ödenir.” hükmü gereğince, SGK tarafından emeklilere bayram ikramiyesi ödemesi yapılmıştır.

Maddenin 7.fıkrası “Bu madde kapsamında yapılacak ödemeleri karşılamak amacıyla, gerekli olan tutar, yazılı talebe istinaden ayrıca fatura aranmaksızın Hazinece Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) ödenir.” hükmünde olup, buna göre SGK tarafında yapılacak ödemeler Hazine tarafından karşılanacaktır. Ancak söz konusu yasal düzenlemeye, 506 sayılı Kanunun Geçici 20.maddesi kapsamındaki sandık emeklileri dahil edilmemiştir.

Kimler Bayram ikramiyesi alabilir

SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı emeklileri

Şehit yakınları ve gaziler

Ölüm aylığı alanlar

Vazife ve harp malullüğü aylığı alan er ve erbaşlar,

Geçici köy korucuları

Şeref aylığı alanlar

Şampiyon sporcular,

Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri,

Terörden zarar görmesi nedeniyle aylık bağlanan siviller ve hayatını kaybedenlerin hak sahipleri bayram ikramiyesinden faydalanabilecekler.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.