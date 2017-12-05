Samsun'da trafik kazası: 4 yaralı

05.12.2017 23:16:57

Samsun'un Atakum ilçesinde, 2 aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bafra ilçesinden Samsun yönüne giden Alev Yüksel yönetimindeki 55 AG 860 plakalı kamyonet, Türkiş Kavşağı'nda, Fatih Kaynar'ın kullandığı 55 AU 443 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada yaralanan kamyonet sürücüsü ile aynı araçta bulunan Emine, Tenzile ve Kadir Yüksel, 112 acil servis ambulanslarıyla özel bir hastaneye kaldırıldı.