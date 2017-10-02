Şam'da çifte saldırı: 17 ölü

02.10.2017 17:11:16

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Suriye'nin başkenti Şam'da polis karakoluna yönelik gerçekleştirilen çifte intihar saldırısında 17 kişinin öldüğü açıklandı.Başkent Şam'da gerçekleştirilen çifte bombalı intihar saldırısında siviller ve polislerden oluşan 17 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, intihar saldırılarının Temmuz ayından bu yana Şam'da yapılan ilk saldırı olduğu belirtildi. İçişleri Bakanı Mohammad al-Shaar, saldırıda al- Midan mahallesindeki polis karakolunun hedef alındığını ve saldırganların polis memurlarıyla çatışmaya girdiğini belirtti. Shaar, bir intihar bombacının polis karakolunun ana girişinde, diğer saldırganın ise karakolun 1. katında kendini patlattığını ifade etti.Öte yandan, saldırıyı henüz üstlenen olmadı.