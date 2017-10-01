Salzburg ligde 3 puan aldı

01.10.2017 23:01:49

UEFA Avrupa Ligi'nde Atiker Konyaspor ile I Grubu'nda yer alan Salzburg, Avusturya Birinci Ligi'nin 10. haftasında Wolfsberger'i 2-1 mağlup etti.

Salzburg, ligin 10. haftasında Wolfsberger'i konuk etti. Ev sahibi ekip, Dabbur'un 38 ve 45. dakikada kaydettiği gollerle devreyi 2-0 önde kapattı. Wolfsberger, 62. dakikada Gschweidl ile farkı bire indirse de Salzburg, sahadan 2-1 üstün ayrıldı.

Puanını 21'e yükselten Salzburg, lider Sturm Graz'ın bir puan gerisinde 2. sıradaki yerini korudu.