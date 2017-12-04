Salih öldürüldü! Husiler fotoğraf paylaştı

04.12.2017 15:22:16

Yemen'de Husiler, eski Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih'in başkent Sana'nın güneyindeki evini patlayıcılarla havaya uçurdu.

Görgü şahitlerinden alınan bilgiye göre, Husiler, başkentin güneyinde geceden beri devam eden şiddetli çatışmaların ardından Salih'in evini havaya uçurdu. Bölgedeki çatışmalar sonucu her iki taraftan onlarca kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı belirtildi.

Sabahın erken saatlerinde Salih'in evine girmeyi başaran Husiler, içerideki tüm silahları çıkardıktan sonra eve yerleştirdiği patlayıcıları infilak ettirdi.



SALİH'İN OFİSİ YALANLADI, PARTİSİ DOĞRULADI

Öte yandan Salih'in ofisinden yapılan açıklamada, "Salih'in öldürüldüğü" yönündeki iddialar yalanlandı. Eski Yemen Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih'in öldürüldüğü, lideri olduğu Genel Halk Kongresi partisi tarafından açıklandı.



Husi kaynakları ise Salih'in öldüğü yönünde bu fotoğrafları paylaştı:











