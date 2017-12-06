Salih, 30 kurşunla infaz edildi

06.12.2017 19:02:49

Yemen'de önceki gün başkent Sana'dan memleketi Sanhan'a giderken, Husiler tarafından konvoyu durdurulan eski Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih'in 30 kurşunla infaz edildiği ortaya çıktı. Salih ile birlikte liderliğini yaptığı Genel Halk Kongresi Partisi Genel Sekreteri Arif ez-Zevka'nın da öldürüldüğü bildirildi.

Yemen'de Husiler, Ali Abdullah Salih'in cenazesini ellerinde tuttuklarını ve ailesine teslim edeceklerini belirtti.

Husilerin siyasi büro üyesi Muhammed el-Behiti, teslim tarihine ilişkin ise bilgi vermedi. Ayrıca Behiti, Salih'in oğullarından alıkonulan olup olmadığı konusunda da net bir bilgi bulunmadığını ifade etti.