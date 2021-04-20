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Salgın Alman havacılık firmalarının satışına darbe vurdu

Sektörün satış gelirleri geçen yıl bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 25 düştü.

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20.04.2021 18:05:15
Salgın Alman havacılık firmalarının satışına darbe vurdu

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) krizinde Alman havacılık sektörünün satışları yaklaşık yüzde 25 düşerken, 9 bin kişi işini kaybetti.

Alman Havacılık ve Uzay Endüstrileri Birliği (BDLI) havacılık sektörünün 2020'ye ilişkin finansal verilerini açıkladı.

Buna göre, sektörün satış gelirleri geçen yıl bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 25 düşüş kaydetti. Bu gelirler Kovid-19 krizinin yaşandığı geçen yıl 41 milyar avrodan 31 milyar avroya geriledi.

Sektörün geçen yıl çalışan sayısı da 115 binden 105 bine geriledi.

Salgın krizinin en çok hissedildiği Alman sivil havacılık sektöründe de satışlar 32 milyar avrodan 22 milyara düştü ve çalışan sayısı 8 bin 200 azalarak 73 bine indi.

Uzay alanında faaliyet gösteren Alman şirketlerin satışları ise geçen yıl yaklaşık yüzde 15 düşüşle 2,3 milyar avroya gerilerken, çalışan sayısı aynı kaldı.

Askeri havacılıkta satışlarda 6,7 milyar avrodan 7,1 milyar avroya yükselmesi dikkati çekti. Bu alanda çalışan sayısında yüzde 2'lik azalma ile 23 bin 300'den 22 bin 900'e geriledi.

BDLI Başkan Yardımcısı Reiner Winkler, konuya ilişkin değerlendirmesinde, geçen yıl sivil havacılık satışlarında düşüşün “dramatik “olduğunu belirterek, "Çalışan sayısının 8 bin 200 kişi azalmasıyla birlikte, yüksek teknoloji endüstrimizdeki iş kaybı 2020'de hala sınırlıydı. Bunda kısa çalışma ödeneğinin etkisi vardı. Bu yıl ve 2022'de daha büyük bir küçülme bekliyoruz.” ifadesini kullandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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