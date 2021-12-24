Salda Gölü'nü ziyaret edenler anlattı
Muhteşem doğası ve güzelliği ile Türkiye’nin Maldivler’i Salda Gölü’nü gezmeye gidenler, mutlu bir şekilde geri dönüyor. Fatma Atik Mutlu da Salda’nın düzenlenmiş haline övgüler yağdıranlardan biri...
Muhteşem doğası ve güzelliği ile Türkiye’nin Maldivler’i Salda Gölü’nü gezmeye gidenler, mutlu bir şekilde geri dönüyor. Fatma Atik Mutlu da Salda’nın düzenlenmiş haline övgüler yağdıranlardan biri...
Çakmak çalan kadına seslendi: 'Sn. hırsız hanımefendi, bağış yap, şikayetçi olmayalım'
İzmit’in Körfez Mahallesi D-100 Karayolu kenarında bulunan bir akaryakıt istasyonuna otomobiline yakıt almak için gelen bir kadının, market reyonundan çakmak aldığı ve çantasına gizlediği kameralarda tespit edildi.