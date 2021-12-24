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Salda Gölü'nü ziyaret edenler anlattı

Muhteşem doğası ve güzelliği ile Türkiye’nin Maldivler’i Salda Gölü’nü gezmeye gidenler, mutlu bir şekilde geri dönüyor. Fatma Atik Mutlu da Salda’nın düzenlenmiş haline övgüler yağdıranlardan biri...

2021-12-24 15:04:44
Kuruluş Osman 77. bölüm fragmanı yayınlandı! Bala Hatun'a büyük sürpriz

Kuruluş Osman 77. bölüm fragmanı yayınlandı! Bala Hatun'a büyük sürpriz

ATV'nin izleyicileri ekrana kilitleyen dizisi Kuruluş Osman'ın 77. bölüm fragmanı yayınlandı.
Sınıftan çıkardığı öğrencisini tekme tokat dövdü: Sosyal medyada büyük tepki!

Sınıftan çıkardığı öğrencisini tekme tokat dövdü: Sosyal medyada büyük tepki!

Aksaray'da, bir ortaokulda matematik öğretmeni Ali Rıza Y., koridora çıkardığı öğrencisi T.K.'ya tokat ve yumruk atıp dövdü, boğazını sıktı.
Çakmak çalan kadına seslendi: 'Sn. hırsız hanımefendi, bağış yap, şikayetçi olmayalım'

Çakmak çalan kadına seslendi: 'Sn. hırsız hanımefendi, bağış yap, şikayetçi olmayalım'

İzmit’in Körfez Mahallesi D-100 Karayolu kenarında bulunan bir akaryakıt istasyonuna otomobiline yakıt almak için gelen bir kadının, market reyonundan çakmak aldığı ve çantasına gizlediği kameralarda tespit edildi.
Çalınan 10 bin dolarına kavuştu: 'Kur düştü, zararım 60 bin TL'

Çalınan 10 bin dolarına kavuştu: 'Kur düştü, zararım 60 bin TL'

Diyarbakır'da borçlarını ödemek için yanına aldığı 10 bin doları camide çalınan pazarcı Mehmet Tekin, polisin düzenlediği operasyon ile parasına kavuştu.
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