Sakaryaspor: 'Hayatın kuralı bu yeğen, başladığın yere dönersin sonunda'
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Sakaryaspor, teknik direktörlük görevi için Tuncay Şanlı ile anlaştı. Anlaşma haberi bir dizi filmden alınan replik eşliğinde verildi
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kulübümüz teknik direktörlük görevi için Tuncay Şanlı ile anlaşmaya varmıştır. Hoş geldin Tuncay Şanlı." ifadeleri kullanıldı.
#KenetlenSakarya etiketli paylaşıma ‘Ezel' adlı dizinin replikleri videoya eşlik etti.
Ayrıca paylaşımda Şanlı'nın Sakaryaspor'da forma giydiği dönemde attığı gole yer verildi.