Sakarya Caddesi'nde asayiş uygulaması

03.10.2017 00:08:39

Ankara Emniyet Müdürlüğü, son bir ayda Kızılay'da Sakarya Caddesi ve çevresinde eğlence mekanları ve iş yerlerine yönelik uygulamalarını artırdı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü koordinesinde Büyükşehir Belediyesi ve İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla, Sakarya Caddesi ve çevresinde vatandaşların huzur ve güvenliği için şüpheli kişiler ve iş yerleriyle ilgili denetimler sıklaştırıldı.

Bu kapsamda Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde TEM, Narkotik, Çevik Kuvvet, Güvenlik, KOM ve Özel Harekat şube müdürlüklerinden yaklaşık 300 polisin katılımıyla asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

Şüpheli kişilere yönelik kimlik kontrolü ve üst araması yapan ekipler, çevredeki eğlence mekanları ile iş yerlerini denetledi. Sağlık ve çalışma şartlarına uymayan bazı iş yerlerine yasal işlem yapılırken özellikle halk sağlığını tehdit eden sokak satıcılarının tezgahlarına el konularak ceza verildi.

Sakarya Caddesi'nde iş yeri bulunan Tarık Bayram, yaptığı açıklamada, 7 yıldır bölgede esnaflık yaptığını belirterek, emniyetin uygulamalarıyla sokağın eski günlerine dönmeye başladığını söyledi.

Çevredeki madde bağımlıları ve kötü niyetli kişilerin, vatandaşların huzur ve güven içinde caddede dolaşmalarına engel olduğunu belirten Bayram, yürütülen çalışmalarla aileler ve gençlerin yeniden caddede rahat şekilde dolaştıklarını, bunun da kendi işleri açısından olumlu sonuçlar getirdiğini anlattı.

Bayram, Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz ve yetkililere teşekkür etti.

Gün içinde Sakarya Caddesi'ni sıklıkla kullandığını dile getiren Uğur Kazar da vatandaşlar ve bölgedeki esnafın huzurunu bozan kişilerin, son zamanlarda yoğunlaştırılan uygulamalarla çevreden uzaklaştırıldığına dikkati çekti. Kazar, gençler ve ailelerin sokaklarda daha huzurlu yürüdüklerini söyledi.

Emniyet yetkilileri, yoğunlaştırılan uygulamaların süreceğini vurguladı.