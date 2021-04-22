Ramazan ayının gelmesiyle vatandaşlar akıllarına takılan sorulara yanıtlar bulmaya çalışıyor. Sahurda ezan okunurken su içen ya da yemek yiyenler oruçlarının geçerli olup olmadığını merak ediyor. Peki sahurda ezan okunurken su içilir mi? Sahurda ezan okunurken yemek yenir mi? İmsak ezanı okunurken ağızdaki son lokma yutulur mu? Uzmanların bu konuda farklı düşünceleri var. Diyanet'ten de bu konu ile ilgili açıklama geldi. İşte Diyanet'in sahurda ezan okunurken su içilir mi sorusuna yanıtı...

Sahur yapan birçok kişi bazen zamanı yanlış hatırladığından bazen de son anda sahura kalktığı için su içerken sahur ezanını duyabiliyor. Bu gibi durumda vatandaşlar tutukları orucun kabul olup olmayacağını merak ediyor. Sahur ezanı okunurken yemek yemek ya da su içmek orucu bozar mı sorusuna değişik yorumlar geldi. Peki sahurda ezan okunurken su içilir mi? sahurda ezan okunurken yemek yenir mi? İmsak ezanı okunurken ağızdaki son lokma yutulur mu?

Sahurda ezan okunurken su içilir mi?

Sahurda su içerken ezan sesini duyan ve ağzındaki suyu bitiren binlerce kişi tuttukları orucun geçerli olup olmadığını soruyor. Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu da Sahurda ezan okunurken su içilir mi? sorusuna şöyle yanıt verdi: Ezan okunduktan sonra elinizde su var ise suyunuzu bitirebilirsiniz. Çünkü Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (Sav) zamanında saat yoktu. Ufka bakıyorlardı ve ufka göre hareket ediyorlardı. Onun için çok az, birkaç dakikalık bir şey problem oluşturmaz.

Sahurda ezan okunurken yemek yenir mi?

Diyanet sahurda ezan okunurken yemek yenir mi? sorusunu şöyle yanıtladı: "Takvimlerde gösterilmekte olan "imsak", oruca başlama zamanını ifade etmektedir. İmsak vakti aynı zamanda gecenin sona ermiş olduğu, yatsı namazının vaktinin de çıkıp sabah namazı vaktinin girmiş oluğu andır. Sabah ezanı da imsak vaktinin başlamasıyla birlikte okunmaktadır. Bundan dolayı ezanın okunmaya başlaması ile birlikte yeme ve içmeyi terk etmesinin gerekliliği söz konusudur. Ezan okunmaya başladığı esnada ağızda bulunan lokmanın yutulmasında herhangi bir sakınca yoktur. Ancak su içilmemelidir. Su içilmesi durumunda oruç bozulacağından dolayı kaza gerekmektedir. Ancak burada ezan okunmaya başlamasından önce imsak vaktinin girmiş olup olmadığına bakmak önem arz etmektedir. Çünkü takvimlerde verilmiş olan imsak vakti girdiğinde ezan okunmuyor olsa dahi yemek ve içmekten kaçınmak gerekmektedir. Bu anlamda ezan okunuyor olmasından önce imsak vaktinin girip girmemiş olduğunun baz alınması çok önemlidir.

İmsak ezanı okunurken ağızdaki son lokma yutulur mu?

Sahur vaktine geç kalkan ya da saatten haberi olmayan bazı vatandaşlar da sahur yemeği yerken ezan sesi ile karşılaşınca ne yapacaklarını merak ediyor. Bazı vatanşalar ağızlarındaki lokayı bitirip oruca niyet ederken bazıları da ezan sesini duyunca ağızında ne var ne yoksa çıkarıyor. Peki Sahurda ezan okunurken yemek yenir mi? İmsak ezanı okunurken ağızdaki son lokma yutulur mu? Nureddin Yıldız bu sorulara şöyle yanıt verdi; "Sahurda ezan okunurken su içmek kaza gerektiren bir durumdur. İleriki zamanlarda o şekilde tuttuğunuz oruçları kaza edersiniz. Orucun başlama vakti mesela 03.20 ise tam 03.20 oruç için başlangıçtır. Ezan da aynı saatte okunduğuna göre ezan, oruç başladıktan sonra başlamaktadır. Buna göre de ezan başlanınca yenen her lokma oruç yemek anlamına gelmektedir. Akşam iftar vakti için de aynı şey geçerlidir. Ezan, orucun bittiği saniyede başlamaktadır. Ezanın bitmesini beklemenin gereği yoktur çünkü ezan ancak orucun bitmesi ile başlayabilir. İmsakta da bunun tersi geçerlidir. Buna göre de imsak ezanı okunsun veya okunmasın takvimdeki dakika ile beraber yemek bitmiş olmalıdır."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.