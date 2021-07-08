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Şahan Gökbakar'ın villasının bulunduğu koya 'kaçak iskele' incelemesi

Şahan Gökbakar, Marmaris'te turistik Selimiye ile Turgut Mahallesi arasında bulunan Delikyol mevkiindeki karadan ulaşımın olmadığı koyda bir süre önce Ankara'daki bir profesörden 10 milyon liraya dubleks villa satın aldı. Gökbakar, iddiaya göre, Marmaris'e 67 kilometre mesafedeki mahallede satın aldığı villasının önündeki sahile izinsiz iskele yaptırıp, 'Özel mülktür girilmez' tabelası astı, sahile deniz kumu döktürüp, denize zodyak botla tonoz bıraktı. Gökbakar'ın tabelayı astığı anlar koydaki teknelerden görüntülenip, sosyal medyada paylaşıldı, basında yer aldı.

2021-07-08 20:34:46
Su üzerinde taş sektirmede kendisine rakip tanımıyor

Su üzerinde taş sektirmede kendisine rakip tanımıyor

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Kepçe operatörünün inanılmaz yeteneği

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Tokyo'daki 3 boyutlu dev kedi gerçeğini aratmıyor

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Deniz samurları hakkında inanılmaz bilgi

Deniz samurları hakkında inanılmaz bilgi

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Ders çıkartılacak video! İnsanlık parayla ölçülmüyor

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