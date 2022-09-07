#SağlıkSensizdeOlur etiketi ne demek I Sağlık-Sen'e neden tepki gösteriliyor? Sağlık-Sen'den ne talep ediliyor?

Twitter'da gündem olan #SağlıkSensizdeOlur etiketi merak konusu oldu. Ek Ödeme Yönetmeliği'nin adil olmadığını ve Sağlık-Sen'in bu duruma tepki göstermediğini ifade eden sağlık çalışanları #SağlıkSensizdeOlur etiketi ile sendikayı eleştirdi