#SağlıkSensizdeOlur etiketi ne demek I Sağlık-Sen'e neden tepki gösteriliyor? Sağlık-Sen'den ne talep ediliyor?
Twitter'da gündem olan #SağlıkSensizdeOlur etiketi merak konusu oldu. Ek Ödeme Yönetmeliği'nin adil olmadığını ve Sağlık-Sen'in bu duruma tepki göstermediğini ifade eden sağlık çalışanları #SağlıkSensizdeOlur etiketi ile sendikayı eleştirdi
2022-09-07 15:48:26
Sağlık çalışanlarının isyanı sürüyor. Son olarak sosyal medyada, #SağlıkSensizdeOlur etiketi altında birleşen çalışanlar, adil olmadığını düşündükleri Ek Ödeme Yönetmeliği'ne tepki göstermeyen Sağlık-Sen'i eleştiri yağmuruna tuttu. Paylaşımlarda, "Yönetmeliğe dava açmayan sendikadan istifa edin" yorumları yapıldı.
Etiket üzerinden hemşire, ebe, paramedik, ATT, eczacı, diyetisyen, fizyoterapist, psikolog, biyolog, GİH, YHS, sağlık memuru gibi pek çok kesimden sağlık çalışanını kapsamayan yönetmeliğe tepki göstermeyen Sağlık-Sen'den istifa edilmesi çağrısı yapıldı.
Diğer taraftan paylaşımlarda hemşirelerin, ebelerin ve sağlık memurlarının taban ek ödemede ve teşvik ödemelerinde kullanılan katsayıların kabul edilemez olduğu ifade edildi. .
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