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Sağlık Turizmi Direktörü Mehmet Hanefi; Ozonfue Saç Ekiminin Daha Başarılı Sonuçları Olduğunu Söyledi

Sağlık turizmi alanında yaptığı başarılı çalışmalarıyla adından sıkça söz ettiren sağlık turizmi direktörü Mehmet Hanefi Kutlar; ozonfue saç ekiminin daha başarılı sonuçları olduğunu söyledi.

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09.05.2021 02:04:02
Sağlık Turizmi Direktörü Mehmet Hanefi; Ozonfue Saç Ekiminin Daha Başarılı Sonuçları Olduğunu Söyledi

Ozunfue saç ekimi konusunda önemli detayları paylaşan Kutlar; saç ekimi ve saç dökülmesi konusunda gelişen teknolojinin, prosedürlere uygun şekilde gerçekleştirilen saç ekimi tedavilerinde kullanılan aletlerin, tedaviyi daha iyi uyguladıklarını dile getirdi.

Saç Ekimi Tedavisinde Konfor

Gerek yurt dışından gelen gerekse yurt içinde bulunan hastalara saç ekimi ve saç dökülmesi konusunda konfor sunduklarını ifade eden Mehmet Hanefi; ağrısız ve iğnesiz saç ekimini tercih edenlerin, daha konforlu olduğunu söyledi.

Estecapelli turizm kurucu ortaklarından biri olan Mehmet Hanefi; ozon tedavisiyle saç ekiminin gerçekleştirildiği ozonfue saç ekiminin oldukça konforlu ve acısız olduğunu da sözlerine ekliyor.

Hastadan alınan bir miktar kan örneğine belli miktarda eklenen ozon ile karışımın tekrar hastaya enjekte edildiği ozonfue sayesinde, hücre yenilenmesi gerçekleştiriliyor. Ortalama 15 dakikalık bir operasyon olan ozonfue, iyileşme sürecini de kısaltıyor.

Ozonfue Saç Ekimine Uygun Kişiler

Sağlık turizminde başarılı faaliyetleriyle adından söz ettiren Mehmet Hanefi; ozonfue saç ekimi için uygun kişileri de söyledi. Genç girişimci, uygulama sayesinde; hastaların iyileşme sürecini daha konforlu şekilde geçirmesini amaçlarken, uygulamayı yaptıracak kişilerin de belli kişiler olduğunu sözlerine ekledi.

Yeterli seviyede saç köküne sahip olan kişiler, saç şeklinin düz ya da kıvırcık olduğu kişiler, saç miktarında görünür şekilde azalma bulunan kişiler saç ekimine uygun kişiler olarak nitelendiriliyor.

Bunun yanında bu belirtilerin en az bir tanesini gösteren kişiler; 20 yaşından büyük ve 65 yaş altı bireylerde geçerli olduğunu söyleyen Mehmet Hanefi, bu yaş grubundaki kişilerin, herhangi özel bir sağlık probleminin de bulunmaması gerektiğinin altını çizdi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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İHH Ramazan
İHH Ramazan