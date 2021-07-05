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Dyt. Mehtap Yakut: B6 Vitamini ile Metabolizmanızı Hızlandırın

Dyt. Mehtap Yakut metabolizmayı hızlandıran B6 vitamini ile ilgili bilgiler verdi.

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05.07.2021 09:10:07
Dyt. Mehtap Yakut: B6 Vitamini ile Metabolizmanızı Hızlandırın

Merkezi sinir sistemine ve metabolizmaya sağladığı katkılarla bilinen B6 vitamini, suda çözüldüğü için vücut tarafından depolanamıyor. Bu nedenle günlük beslenmeye dahil edilmesi büyük bir önem taşıyor. Diyetisyen Mehtap Yakut B6 vitaminin önemi, faydaları ve B6 vitamini içeren besinler hakkında önemli bilgiler aktardı.

B6 Vitamini Nedir?

B grubu vitaminler arasında yer alan B6 vitamini, suda çözünen, vücuttan ter veya idrar yoluyla atılan organik bir bileşiktir. Merkezi sinir sistemi üzerinde de metabolizma üzerinde de birçok etkiye sahiptir. Bu vitamin, protein metabolizması ile ilgisi bulunan 100'den fazla enzim reaksiyonunda görev yapar. Ayrıca bilişsel fonksiyonların iyileştirilmesinde de etkilidir. Nörotransmitterlerin sentezinde ve kandaki homosisteinmetabolizmasının dengesinin korunmasında da B6 vitaminine ihtiyaç duyulur. Sağladığı tüm bu faydalar B6 vitamini alımının önemini artırmaktadır. B6 vitamini gün içerisinde tüketilen besinlerden alınabilmekle birlikte bazı takviyeler ile de B6 vitamini eksikliği önlenebilmektedir.

B6 Vitamini Metabolizma Sağlığını Destekliyor

B6 vitamini vücuttaki faaliyetleri nedeniyle birçok fayda sağlıyor. Yapılan bilimsel araştırmalar da B6 vitamininin ne denli önemli olduğunu ortaya koyuyor. Gebelik sürecindeki kadınlarda yaygınlıkla görülen mide bulantısı ve kusma gibi yan etkilerin azaltılmasından, bilişsel fonksiyonların desteklenmesine; hava kirliliğinin vücut üzerindeki etkilerinin azaltılmasından, hücrelere oksijen taşıyan kırmızı kan hücrelerinin üretimine kadar birçok süreçte görev yaparak metabolizma sağlığını destekliyor. B6 vitamini ile ilgili bilinmesi gereken diğer bir önemli unsur da bağışıklık sistemimizi güçlendiriyor olmasıdır. Aynı zamanda kan damarlarındaki pıhtı oluşumunu önlediğine ve kalp krizi riskini azalttığına yönelik bulguların da var olduğu bilinmektedir.

B6 Vitamini Metabolizmayı Çalıştırıyor ve Kilo Dengesinin Düzenlenmesine Yardımcı Oluyor

Besinlerin enerjiye dönüştürülmesinde görev yapan B6 vitamini metabolizmanın çalışmasına ve kilo dengesinin düzenlenmesine yardımcı oluyor. Kasların büyüme hızını artırarak yağ yakımını da destekleyen bu faydalı vitaminin kan şekerinin düzenlenmesine yardımcı olarak açlık krizlerini engellediği de biliniyor. Kadınların adet döneminde sıklıkla karşılaştığı ve iştahlarını kontrol etmekte zorlanmalarına yol açan tatlı krizlerinin B6 vitamini ile kontrol edilmesi kolaylaşıyor. Yeri gelmişken bu vitaminin adet döneminde yaşanan stres, depresyon ve huzursuzluk gibi yan etkilerin azaltılmasında da etkili olduğu söylenebilir.

Birçok Besinde B6 Vitamini Bulunuyor

Günlük sağlıklı ve dengeli beslenen bireylerde, özel bir sağlık sorunu olmadığı takdirde, B6 vitamini eksikliği oluşması bir anlamda zordur. Çünkü birçok besinde B6 vitamini bulunmaktadır. Nohut, patates, fındık, muz, somon balığı, hindi, kabak, pirinç, soğan, kuru üzüm, ıspanak, süzme peynir ve karpuz gibi gıdalardan B6 vitamini ihtiyacı karşılanabiliyor. Yapılan kan tahlilleri doğrultusunda belirgin ölçüde eksikliği bulunan kişiler için takviye kullanımının da önerilmesi mümkün oluyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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