2022-EUS ve STS Eczacılık başvuruları başladı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2022-EUS ve 2022-STS Eczacılık başvurularının alınmaya başladığını duyurdu. Başvurular 7 Eylül tarihine kadar devam edecek.
2022-08-31 18:44:47
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin internet sitesinden yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:
"2022-Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2022-EUS) ve 2022-Eczacılık Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2022-STS Eczacılık), 16 Ekim 2022 tarihinde uygulanacaktır.
Sınava başvurular, 31 Ağustos – 07 Eylül 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.
Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 11.00'den itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.
Sınavlara ilişkin ayrıntılı bilgi sınav kılavuzlarında yer almaktadır. Adaylar, Kılavuzlara aşağıdaki bağlantılardan erişebileceklerdir. Sınava başvuracak adayların ilgili Kılavuzları dikkatle incelemeleri gerekmektedir."
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