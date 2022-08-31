2022-EUS ve STS Eczacılık başvuruları başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2022-EUS ve 2022-STS Eczacılık başvurularının alınmaya başladığını duyurdu. Başvurular 7 Eylül tarihine kadar devam edecek.