Sağlık Bakanlığından 'Her Gün 10 Bin Adım' çağrısı

03.10.2017 11:47:55

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

Sağlık Bakanlığı, 3 Ekim Dünya Yürüyüş Günü'nde farkındalığı sağlamak amacıyla vatandaşlara "Her Gün 10 Bin Adım" çağrısı yaptı.Sağlık Bakanlığı, 3 Ekim Dünya Yürüyüş Günü kapsamında hareketli yaşamın önemini vurgulamak için "Her Gün 10 Bin Adım" çağrısını yineledi. Bakanlık, toplumsal farkındalığı sağlamak amacıyla Güvenpark'taki Ankara metrosu çıkışında bir etkinlik düzenledi. Bakanlık görevlileri, Ankara metrosundan çıkan vatandaşlara sağlıklı yaşam için yapılması gerekenleri anlatırken, her gün 10 bin adım atmaları gerektiğini belirtti. Bakanlık görevlileri, yürüyen merdiven yerine normal merdivenleri kullanan vatandaşlara sürpriz yapmayı ihmal etmedi. Vatandaşlara, sağlıklı yaşamı seçtikleri için çeşitli hediyeler verildi, broşürler dağıtıldı.(Abdullah Sarica - Cem Geçim / İHA)