SafeMoon coin nedir? Kripto paraların son zamanlarda Bitcoin'den aldığı destekle hızla yükselmesine aşinayız. Son olarak dün gece SafeMoon denen kripto para cinsi adeta uçuşa geçerek yatırımcısını sevindirdi. 8 Mart 2021’de piyasaya sürülmesinin üzerinden kısa bir süre geçmesine rağmen yatırımcısına kat kat kazandıran SafeMoon coin vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı. Peki SafeMoon nedir? SafeMoon coin nereden nasıl alınır? SafeMoon ne kadar oldu? İşte SafeMoon coine dair bilinmeyenler ve yeni gelişmeler...

Dün aniden yükselişe gçen ve yatırımcısını bile şaşırtan Safemoon coin şu srıalar sosyal medyada en çok konuşulan konuların arasında geliyor. Safemoon hakkında bilgi edinmek isteyen vatandaşlar da SafeMoon coin nedir? SafeMoon coin nereden nasıl alınır? gibi soruların yanıtını araştırmaya başladı. İşte Safemoon coin hakkında bilinmeyenler ve detaylar...

SafeMoon coin nedir?

SafeMoon coin yeni piyasaya sürülmüş bir kripto para birimidir. Safemoon henüz 8 Mart 2021'de işlem görmeye başladı ve kısa süre içinde adeta uçuşa geçti. SafeMoon'un CEO'su John Karony olarak belirtiliyor. Yatırımcısına kazandıran SafeMoon Protokolü topluluk odaklı adil olarak başlatılan bir DeFi Tokenidir. Safemoon DEfi borsalarındaki yüksek APY fazileriyle cazip hale gelen ve fiyatı çok arttıktan sonra satış baskısı yarattığı için aşırı değer kaybeden tokenlerdeki soruna dikkat çekiyor. Safemoon coin çok kısa sürede gösterdiği hızlı değer yükselişi ile yatırımcıların ilgisini çekmeyi başardı.

SafeMoon coin nereden ve nasıl alınır?

SafeMoon Coin nereden ve nasıl alınır sorusu da hızlı yükseliş sonrası bir çok vatandaş tarafından sorulmaya başlandı. Yatırım olarak Safe moon coini değerlendirmek isteyen insanşar safemoon almak istiyor. Peki safemoon coin nasıl alınır? SafeMoon coin şu an sadece PancakeSwap'ta bulunmakta. Safemoon coin almak için kripto para borsalarını kullanabilirsiniz. Ancak güvendiğiniz bir kripto para borsası ile işlem yapmanızı öneririz.

SafeMoon coin hangi borsalarda işlem görüyor?

PancakeSwap: SAFEMOON/BUSD

PancakeSwap: SAFEMOON/WBNB

BitMart: SAFEMOON/USDT

WhiteBIT: SAFEMOON/USDT

DODO BSC: SAFEMOON/PIT

Dogecoin ile karşılaştırılıyor

Dogecoin hızlı bir yükseliş ile kripto para yatırımcılarını hafızasına kazındı. Bir şaka parası olarak çıkan dogecoin değerlenmesi ile şaka olmadığını tüm dünyaya gösterdi. Safemoon coini de Dogecoin'e benzetiyorlar. Son zamanlardaki değer artışı ve son derece düşük giriş fiyatı ile Safemoon, bazıları tarafından, 2013'te şaka gibi kurulmasına rağmen, 2021'de değer roketini Tesla Inc'in patronu Elon Musk gibi yüksek profilli kişilerden kısmen arkasından gören kriptonun ufak varlığı Dogecoin ile karşılaştırılıyor. Dogecoin gibi safemoon coinin de uzun süre yükseliş olup olmayacağı ilerleyen zamanlarda belli olacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.