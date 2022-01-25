Şafak Sezer yolda mahsur kaldı, yardım istedi

Ünlü oyuncu Şafak Sezer de sosyal medyada İSTOÇ-Mahmutbey gişelerine yakın bir bölgeden bir video paylaşarak '6 saattir arabadayız, hiçbir şey kımıldamıyor' dedi.

Şiddetli kar yağışının etkisi altında olan İstanbul'da trafik adeta felç oldu, bazı vatandaşlar saatlerce araçlarında beklemek durumunda kaldı.

"6 SAATTİR BURADAYIZ"

Ünlü oyuncu Şafak Sezer de aynı noktada geçirdiği 6 saatin ardından bir video çekerek sosyal medyada paylaştı. İSTOÇ kavşağında, Mahmutbey gişelerine yakın bir noktada olduğunu ifade eden Sezer, saatlerden hiçbir şeyin kımıldamadığını belirterek devlet yetkililerinden yardım istedi.

"ÇOLUK ÇOCUK, HASTALAR VAR"

Açıklamalarında Sezer, "Çoluk çocuk, bayanlar var. Bir sürü bekleyen var. 6 saattir hiçbir şey kımıldamıyor. Lütfen, devlet yetkililerine sesleniyorum. Gözünüzü seveyim, şurayı açtırın. Rica ediyorum, biliyorum çok yoğun çalışıyorsunuz ama burada da hastalar var" dedi.