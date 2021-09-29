DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Alaz'ın köpek saldırısında kopan kulağına 300 dikiş
Ersan Şen kimdir? Ersan Şen kaç yaşında? Ersan Şen'in mesleği nedir?
Borsa güne yükselişle başladı
Sıra dışı kafe; hesap yok, gönlünden ne koparsa...
Yapılandırmada yarın son gün! Yüzde 90'ı silinecek
Biden’ın 'soğuk savaş' açıklamasına Çin’den yanıt
Çin’den Biden’a 'yeni soğuk savaş’ cevabı
Ekonomik güven endeksi yükseldi
Van Gölü'nden 14 bin ton dip çamuru çıkarıldı
20 TL ve 5 TL değişti mi? 20 TL ve 5 TL banknotlarda neler değişti?
Myanmar'a gidemeyen büyükelçi, bahçe işleri yapıyor
Türkiye'deki Fransız şirketlerden yeni yatırımlar
Dolarda son durum ve küresel piyasalarda enflasyon endişesi
TL için stopaj uzatılıyor
Japonya'nın yeni başbakanı belli oldu

Sadakataşı bir yılda 1100 su kuyusu açılışı gerçekleştirdi

Geri kalmış ve yardıma muhtaç coğrafyalarda yardım faaliyetleri sürdüren Sadakataşı Derneği, son bir yılda 1100 su kuyusu açılışı gerçekleştirdi.

2021-09-29 08:50:59
Kuşların buğday yığınlarına akını

Kuşların buğday yığınlarına akını

Muş'ta yiyecek bulmakta sıkıntı yaşayan kuşlar, beslenebilmek için buğday, arpa ve ay çekirdeği yığınlarının oluşturulduğu tarlalara akın ediyor.
Hindistan ordusu Müslümanlara kurşun yağdırırken görüntülendi

Hindistan ordusu Müslümanlara kurşun yağdırırken görüntülendi

Hindistan'ın Assam eyaletinde ordu güçleri ve Hint milliyetçisi Bharatiya Janata Partisi (BJP) destekli Hindu çeteler, Müslümanları zorla evlerinden çıkarmak üzere saldırılar gerçekleştiriyor. Bölgedeki yerleşimlerin yasa dışı olduğu bahanesiyle yıkımlar gerçekleştiren Assam yönetimi, bölgenin demografisini değiştirmeye çalışmakla suçlanıyor. Şimdiye kadar en az 800 Müslüman aile zorla evlerinden çıkarıldı ve evleri yıkıldı. Saldırılarda resmi rakamlara göre 2 Müslüman yaşamını yitirdi. Çok sayıda Müslüman yaralandı. Saldırılara, bazı Hindu medya mensuplarının ve sivillerin de katıldığı göze çarptı. Müslümanlar ise kendilerini sopalarla korumaya çalışırken, bu kişilerin bazıları linç edilerek katledildi. BJP hükümeti daha önce ülkenin en kalabalık eyaleti olan Uttar Pradeş'teki Gorahpur şehrinde en büyük Hindu tapınak olan Gorahnat'ın çevresindeki alanda yaşayan Müslümanların 'güvenlik tehlikesi oluşturdukları' sebebiyle evlerinin tahliyesini istemişti-MepaNews
Otobüse binen 'gezgin köpek' herkesin ilgisini çekti

Otobüse binen 'gezgin köpek' herkesin ilgisini çekti

İstanbul'un çeşitli semtlerinde toplu taşıma araçlarına binmesiyle tanınan ''gezgin köpek'', bu sefer de Üsküdar-Fındıklı Mahallesi hattındaki otobüsü kullandı. Üsküdar-Fındıklı Mahallesi seferini yapan otobüse Yenisahra durağından binen ''gezgin köpek'', yolcuların ilgi odağı oldu. Yolcuların şaşkın bakışları arasında iki durak seyahat eden 'gezgin köpek', Kozyatağı durağında otobüsten kendi isteğiyle indi.
İstanbul Fatih’te tedirginliğe neden olan görüntüler

İstanbul Fatih’te tedirginliğe neden olan görüntüler

İstanbul’un Fatih ilçesinde çocuk parkına çok yakın bir bölgede ellerindeki poşetleri ağacın üstüne çıkaran şahıslar tedirginliğe neden oldu.
Görüş Bildir Bizimle Paylaş
CANLI YAYIN