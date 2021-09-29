Sadakataşı bir yılda 1100 su kuyusu açılışı gerçekleştirdi
Geri kalmış ve yardıma muhtaç coğrafyalarda yardım faaliyetleri sürdüren Sadakataşı Derneği, son bir yılda 1100 su kuyusu açılışı gerçekleştirdi.
Geri kalmış ve yardıma muhtaç coğrafyalarda yardım faaliyetleri sürdüren Sadakataşı Derneği, son bir yılda 1100 su kuyusu açılışı gerçekleştirdi.
Hindistan ordusu Müslümanlara kurşun yağdırırken görüntülendi
Hindistan'ın Assam eyaletinde ordu güçleri ve Hint milliyetçisi Bharatiya Janata Partisi (BJP) destekli Hindu çeteler, Müslümanları zorla evlerinden çıkarmak üzere saldırılar gerçekleştiriyor. Bölgedeki yerleşimlerin yasa dışı olduğu bahanesiyle yıkımlar gerçekleştiren Assam yönetimi, bölgenin demografisini değiştirmeye çalışmakla suçlanıyor. Şimdiye kadar en az 800 Müslüman aile zorla evlerinden çıkarıldı ve evleri yıkıldı. Saldırılarda resmi rakamlara göre 2 Müslüman yaşamını yitirdi. Çok sayıda Müslüman yaralandı. Saldırılara, bazı Hindu medya mensuplarının ve sivillerin de katıldığı göze çarptı. Müslümanlar ise kendilerini sopalarla korumaya çalışırken, bu kişilerin bazıları linç edilerek katledildi. BJP hükümeti daha önce ülkenin en kalabalık eyaleti olan Uttar Pradeş'teki Gorahpur şehrinde en büyük Hindu tapınak olan Gorahnat'ın çevresindeki alanda yaşayan Müslümanların 'güvenlik tehlikesi oluşturdukları' sebebiyle evlerinin tahliyesini istemişti-MepaNews
Otobüse binen 'gezgin köpek' herkesin ilgisini çekti
İstanbul'un çeşitli semtlerinde toplu taşıma araçlarına binmesiyle tanınan ''gezgin köpek'', bu sefer de Üsküdar-Fındıklı Mahallesi hattındaki otobüsü kullandı. Üsküdar-Fındıklı Mahallesi seferini yapan otobüse Yenisahra durağından binen ''gezgin köpek'', yolcuların ilgi odağı oldu. Yolcuların şaşkın bakışları arasında iki durak seyahat eden 'gezgin köpek', Kozyatağı durağında otobüsten kendi isteğiyle indi.