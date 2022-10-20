Saçları tel tel döküyor! Kansızlıktan vitamin eksikliğine uzman isim saç dökülmesine neden olan etkenleri tek tek sıraladı! Saç dökülmesi nasıl önlenir?

Saç dökülmesi tedavisine başlanabilmesi için öncelikle doğru tanının konulması gerektiğini kaydeden Dr. Özer, şunları söyledi: “Saç dökülmesinde doğru tanı, ayrıntılı bir öykü alınması ve muayene ile başlar. Gerekli tetkikler de yapıldıktan sonra tanıya göre tedavi alternatifleri hastayla konuşulup bir plan yapılır. Bu tedaviler, varsa altta yatan sistemik hastalıklara yönelik konsültasyon ve diğer ilgili hekimlerin tedavileriyle kombine olabilir. Uygulanacak oral ve yerel tedaviler yanında tedavi planına göre saç mezoterapisi, PRP gibi yöntemlerle kombine edilebilir. Saç dökülmesi ve saçlı deri hastalıklarının tedavisi genellikle 6-12 ay, bazen de ömür boyu sürecek bir zaman dilimine yayılabilir. Bu tamamen konulan tanıyla ilişkilidir. Çünkü saç dökülmesi bir semptomdur, tanı değildir. Saç dökülmesi hakkında kişi kendine ‘Gerçekten anlamlı bir saç dökülmesi mi?', ‘Günde kaybedilen saç teli sayısı 100 teli geçiyor mu?', ‘Saç hacminde azalma var mı?', ‘Vücudunda eşlik eden herhangi bir değişiklik var mı?', ‘Saçlı deriye ait başka bir belirti var mı?' sorularını sormalı. Bunları gözlemleyen bireyler vakit kaybetmeden bir dermatoloji hekimine başvurmalıdır. En önemlisi anlamlı saç dökülmesinin bir hastalık belirtisi olduğunun unutulmamasıdır.