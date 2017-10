Sabri Sarıoğlu: Milli Takımı bekliyordum

03.10.2017 19:59:10



A Milli Futbol Takımı'nın 2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri I Grubu'ndaki İzlanda maçı hazırlıklarını sürdürdüğü Antalya kampında yer alan Sabri Sarıoğlu ve Çağlar Söyüncü, gazetecilerin sorularını yanıtladı.



A Milli Futbol Takım formasını 6 yıl aradan sonra yeniden giymeye hazırlanan Göztepe'nin deneyimli futbolcusu Sabri Sarıoğlu, her Türk futbolcusunun hayali olan milli takıma uzun bir aradan sonra tekrar döndüğü için gururlu ve mutlu olduğunu kaydetti.



"İZLANDA VE FİNLANDİYA MAÇINI KAZANIRIZ"



A Milli Takım'da futbolcular olarak güzel bir iletişim halinde olduklarını ifade eden Sabri Sarıoğlu, "İnşallah iki maçı da kazanıp hedefimiz olan Rusya'ya gitmek istiyoruz. Şu an her şey güzel gidiyor. İnşallah güzel çalışmalarımızı tamamlayıp önce İzlanda ardından Finlandiya maçını kazanırsak hem ülkemizi sevindiririz hem de Türk futbolu adına önemli başarı alırız" dedi.



"TECRÜBELERİMİ AKTARIYORUM"



'Kampta tecrübelerini genç futbolculara aktarıyor musun?' sorusuna Sarıoğlu, "Hepsi yetenekli genç yaşta olmasına rağmen hepsi takımlarında önemli pozisyonda oynuyorlar. Kendi aramızda konuşuyoruz 2008'deki edindiğimiz tecrübeyi konuşuyoruz. Onlar da dinliyor. Genç olmalarına rağmen iyice tecrübe kazandılar" cevabını verdi.



"UZUN ZAMANDIR BEKLİYORDUM"



'A Milli Takım'a yeniden davet alınca ne hissettin, bekliyor muydun?' sorusuna Sabri Sarıoğlu şu cevabı verdi:



"Her Türk futbolcu milli takımı bekler. Ben de bekliyordum. Uzun zamandır bekliyordum, kısmet bu zamanaymış.Teklifi alınca çok mutlu oldum, gururla buraya geldim. İnşallah uzun seneler milli takıma hizmet ederim."



SÖYÜNCÜ: "BÜLENT KORKMAZ'A BENZETİLMEK GURUR VERİCİ"



Bundesliga ekiplerinden SC Freiburg forması terleten Çağlar Söyüncü, Galatasaray'ın efsane oyuncusu Bülent Korkmaz'a benzetilmenin kendisi için gurur ve onur verici olduğunu kaydetti.



Galatasaray kaptanının unutulmaz zaferler yaşattığını aktaran Söyüncü, "Galatasaray benim için mutluluk verici. Eskişehir'de ikinci maçımıza çıkıyoruz. Bizim futbolumuz ve izlemeye gelenlere için güzel maçtı. İnşallah ikinci İzlanda maçımızı da kazanıp, 2018 Dünya Kupası'ndaki yolumuza davet etmek istiyoruz. 2 maçımızdan 6 puan alıp beklemeye devam edeceğiz" açıklamasını yaptı.



"HOCANIN TRİBÜNDE OLMASI BİZİ ETKİLEMEZ"



'Teknik Direktör Lucescu'nun yedek kulübesinde olmaması sizi etkiler mi?' sorusuna Söyüncü, "Tabii oyunculara göre değişir. Beni çok etkileyeceğini sanmıyorum. Çünkü hocamız sürekli taktiğini veriyor. Etkilenen oyuncu olur mu bilemiyorum ama benim için sahada top oynuyoruz. Hocamız orada ya da tribünde benim için fark etmiyor" diye cevapladı.



"BÜYÜK ONUR OLUR"



A Milli Takım'ın Dünya Kupası'nda yer alma ihtimalinin sorulduğu Söyüncü şu açıklamayı yaptı:



"Bizim için çok büyük bir onur olur. Ülkemizi dünya kupasında temsil etmek. Bunun için çok uğraşıyoruz. Onlarla sohbet ettiğimizde yaşadıklarını heyecanla dinliyoruz. İnşallah hedefe ulaşırız."



"ESKİŞEHİR'E TEŞEKKÜR"



Eskişehir'de Hırvatistan'ı yendiklerini hatırlatan Söyüncü, "Eşkişehir'de halkına teşekkür ederim. Bizleri 90 dakika destekliyorlar. Biz de bundan mutluyuz. Taraftarımızı arkamızda hissedince daha iyi oynamaya çalışıyoruz. İyi bir birliktelik oluyor galibiyetler almaya devam edeceğiz inşallah" diye konuştu.