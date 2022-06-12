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Saadet Partisi'nden hükümete gönderme: Hüngür Hüngür Show

Hazırladığı videolarla hükümetin politikalarını eleştiren Saadet Partisi yeni videoyla AK Parti'nin ekonomi politikasını hedef aldı.

2022-06-12 07:34:38

Saadet Partisi yeni bir videoyla hükümeti hedef aldı. Güldür Güldür Show'a gönderme yapılan videoda 'İzlerken güldür güldür, yaşarken #HüngürHüngür' ifadeleri kullanıldı.

Videoda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun ekonomiye ilişkin sözlerine yer verildi.

Saadet Partisi'nin, Güldür Güldür Show'da 6'lı masa skecinin yayınlandığı anlarda videoyu paylaşması da dikkat çekti.

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