Saadet Partisi'nden hükümete gönderme: Hüngür Hüngür Show

8 ana su havzasında 19 proje başlatıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi, çölleşmeyle mücadele, erozyonun önlenmesi, sel ve taşkın tehlikesinin azaltılması ve bozulmaya uğramış ormanların rehabilitasyonunun sağlanması amacıyla 8 ana su havzasında 19 proje başlattı. “Entegre Havza Rehabilitasyon Projeleri” kapsamında yürütülen çalışmalarla 157 yerleşim yerinde 75 bin kişiye de doğrudan maddi yarar sağlanacak.