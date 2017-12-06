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Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu:

'(Kudüs bizim namusumuzdur, izzetimizdir) dersek kesinlikle abartmış olmayız. Kudüs bir İslam şehridir ve kimsenin tereddüdü olmasın, bir İslam şehri olmaya da devam edecektir'

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu:
06.12.2017 14:57:13
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "(Kudüs bizim namusumuzdur, izzetimizdir) dersek kesinlikle abartmış olmayız. Kudüs bir İslam şehridir ve kimsenin tereddüdü olmasın, bir İslam şehri olmaya da devam edecektir." dedi.

Karamollaoğlu, partisinin Balgat Eğitim Merkezi'nde düzenlenen "Seçime Hazırlık İlçe Toplantıları"nda yaptığı konuşmada, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla engelli vatandaşları tebrik eden Karamollaoğlu, AK Parti iktidarında engelli vatandaşlar için bazı önemli icraatlar yapıldığını belirtti.

Refah-Yol Hükümeti'nde engellilerle ilgili müesseselerin kurulduğunu anımsatan Karamollaoğlu, bu konuda devlete ve millete ciddi görevler düştüğünü söyledi.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yeni asgari ücreti belirlemek üzere toplandığını hatırlatan Karamollaoğlu, "Birçok konuşmamda dile getirdim. Aslında asgari ücretin seviyesi hakikaten açlık sınırı değil yoksulluk sınırı olmalı. Yoksulluk sınırından kastımız, çalışan bir insan, ailesinin bütün ihtiyaçlarını karşılayacak bir seviyede ücret almalı." diye konuştu.

Asgari ücretin birdenbire 3 misline çıkartılamayacağını ifade eden Karamollaoğlu, enflasyondan arındırılmış bir şekilde her sene yüzde 7-8 nispetinde artırılması halinde asgari ücretin 10 sene sonra 2 misline çıkacağını vurguladı.

- "Kudüs bizim namusumuzdur, izzetimizdir"

Karamollaoğlu, ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma planına ilişkin, kararın İslam coğrafyasını yakından ilgilendirdiğinin altını çizdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın "çılgın" ve "tutarsız" biri olduğuna dikkati çeken Temel Karamollaoğlu, "Ne kendi memleketinin yüzde 70'i ne de dünya ülkelerinin büyük bir kesimi Trump'a güveniyor. Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak ilan etmesi, atacağı bu adımlar arasında en çılgın adım olarak gözüküyor. Böyle bir kararın ardından çıkacak olayların hesabını ne tarih önünde ne de insanlık önünde verebilirler. Aslında İslam alemine karşı tam anlamıyla bir 'Haçlı Seferi' manasına gelir bu." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Emanuel Nahson'un, "Kudüs Yahudilerin 3 bin yıllık, İsrail'in de 70 yıllık başkentidir." dediğine işaret eden Karamollaoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Şunu herkes bilmeli ki Kudüs bizim ilk kıblemizdir. Müslümanlar yönünden makbul kabul edilen üçüncü şehirdir. Ziyaret için sebep vesilesidir Kudüs. Meşru bir sebep vesilesidir orayı ziyaret etmek, Mescid-i Aksa'yı ziyaret etmek. Onun için 'Kudüs bizim onurumuzdur.', 'Kudüs bizim namusumuzdur, izzetimizdir' dersek kesinlikle abartmış olmayız. Kudüs bir İslam şehridir ve kimsenin tereddüdü olmasın, bir İslam şehri olmaya da devam edecektir. Bugün İslam dünyasının içinde bulunduğu bu kargaşaya bakarak 'Bunlar bunu engelleyemez' zannetmesinler. Bu coğrafya geçmişte Moğol istilalarına, Haçlı Seferlerine maruz kaldı ama bunların hepsini bertaraf etti, üstesinden geldi. İsrail'in, ABD'nin planları da böylece bir gün boşa çıkarılacaktır. Kudüs mutlaka kurtarılacaktır bunların zulmünden."




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    Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu: Kudüs bizim namusumuzdur
    Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, '(Kudüs bizim namusumuzdur, izzetimizdir) dersek kesinlikle abartmış olmayız. Kudüs bir İslam şehridir ve kimsenin tereddüdü olmasın, bir İslam şehri olmaya da devam edecektir.' dedi.
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