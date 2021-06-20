Rüzgarda sürüklenen büyük 'adaçayı çalıları'

'En uzun süredir koronavirüs hastası' olan adam tedaviyi kabul etmedi öldü

31 Mart 2020'de İngiltere'nin Leeds kentindeki St James's Hastanesi'ne kaldırılan ve İngiltere'nin 'en uzun süredir acı çeken koronavirüs hastası' 49 yaşındaki Jason Kelk, 14 aydan fazla bir süredir hastalıkla mücadele ettikten sonra tedavisinin sonlandırılmasını talep ederek trajik bir şekilde öldü.