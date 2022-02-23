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Rusya-Ukrayna krizinde son perde: Rusya'ya hangi yaptırımlar uygulanıyor?

Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve bazı müttefik ülkeler, Ukrayna'nın doğusundaki iki ayrılıkçı bölgenin bağımsızlığını tanımasının ardından Rusya'ya yaptırımlar uyguluyor.

Rusya-Ukrayna krizinde son perde: Rusya'ya hangi yaptırımlar uygulanıyor?
23.02.2022 13:17:00
Rusya-Ukrayna krizinde son perde: Rusya'ya hangi yaptırımlar uygulanıyor?

Ancak Batılı ülkeler, bir işgalin gerçekleşmesi durumunda daha fazla yaptırımın olabileceğini söylüyor.

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Rusya-Ukrayna krizinde son perde: Rusya'ya hangi yaptırımlar uygulanıyor?

ABD senatosu "tüm yaptırımların anası" olarak adlandırdığı bir önlemler listesi hazırlıyor. ABD Başkanı Joe Biden, 22 Şubat akşamı yaptığı açıklamada, Rusya'nın bundan sonra Batı'dan borç alamayacağını, Rusya'nın gerginliği artırması durumunda yaptırımların da artacağını belirtti. Avrupa Birliği, bankalar da dahil olmak üzere 27 kişi ve kuruluşa yaptırım önerdi; bunların uygulanması için tek tek üye ülkelerin onaylanması gerekiyor. AB, söz konusu kişi ve kuruluşların Avrupa sermaye piyasalarına erişiminin kısıtlanmasını ve AB ile Donetsk ve Luhansk arasındaki ticaretin de yasaklanmasını öngörüyor. Bu kapsamda Rusya parlamentosunun alt kanadı olan Duma'nın 351 üyesinin de yaptırım kapsamına alınması hedefleniyor. Almanya ilk adım olarak Kuzey Akım 2 gaz hattının onay sürecini dondurdu.

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Rusya-Ukrayna krizinde son perde: Rusya'ya hangi yaptırımlar uygulanıyor?

ABD de yaptırımlar konusunda attığı ilk adımda Luhansk ve Donetsk ile ticareti yasakladı. Ancak söz konusu iki bölgede az sayıda Amerikan firması iş yapıyor. İngiltere ise beş Rus bankasının ve üç Rus milyarderin ülkedeki varlıklarını dondurdu. İngiliz Başbakan Boris Johnson, bunun yaptırımların ilk kısmı olduğu ve olası işgal durumunda daha fazla yaptırımın da masada olduğunu söyledi. Öte yandan çok sayıda İngiliz milletvekili ise hükümetin yaptırımlar konusunda daha sert olmasını ve daha fazla Rus oligark ve bankayı hedeflemeleri gerektiğini söyledi. Japonya, Ukrayna krizi nedeniyle Rusya'ya karşı bir dizi ekonomik yaptırım uyguladıklarını açıkladı. Ülkesindeki Rus tahvillerinin ihracını yasaklayacağını duyuran Başbakan Fumio Kishida, bazı Ruslara yönelik vize yasağı uygulanacağını ve varlıkların da dondurulacağını söyledi. Kishida, Moskova'nın Ukrayna'nın doğusuna asker gönderme kararının Ukrayna'nın egemenliğini ihlali anlamına geldiğini söyledi ve gerilimin artması halinde, Tokyo'nun ek önlemler uygulamaya hazır olduğunu vurguladı. Kanada, ekonomik yaptırımların ilk aşamasında Kanadalıların Donetsk ve Luhansk ile finansal anlaşmalardan men edildiğini açıkladı. Başbakan Justin Trudeau ayrıca, yaptırımların ayrılıkçı bölgeleri tanıma kararına oy veren Rus Parlamentosu üyelerini de hedef alacağını ve Kanadalıların, Rus devlet tahvillerini satın almalarını yasaklayacağını kaydetti. Batılı diplomatlar, Rusya'yı hazırlıksız yakalamak için hangi cezaların uygulanacağı konusunda açık olmayı reddediyor. Peki Batı ne gibi yaptırımlar planlıyor olabilir?

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