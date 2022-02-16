Rusya- Ukrayna krizi: Altın zirveden döndü

Hürriyet'ten Şenay Zeren'in haberine göre; Ons Altın fiyatı, yaşanan jeopolitik gerilimler sonucunda yatırımcıların güvenli limanlara yönelmesiyle dün 8 ayın zirvesini görürken, sonrasında değer kaybı yaşandı. Geçen cuma günü ABD ve Rusya'nın, Ukrayna'daki vatandaşlarına ‘ülkeye dönün' çağrısıyla yükselmeye başlayan tansiyon, dün Rusya tarafından yapılan, tatbikatları biten askerlerin sınırdan çekilerek kendi görev yerlerine dönmeye başladığı açıklamasıyla düşmeye başladı. Piyasalar açısından da kritik olan bu gelişmeler, Ons Altın fiyatını 1879 dolar seviyesine kadar yükseltirken, sonrasında düşen tansiyonla ons altın fiyatı 1844 dolara kadar geri çekildi. ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde yaşanan yükseliş de, ons altın fiyatını düşüren başka bir sebep olarak karşımıza çıktı. Geçen hafta perşembe günü beklentilerin üzerinde gelerek, 40 yılın zirvesini yenileyen ABD ocak ayı enflasyon verisi, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) daha agresif sıkılaşma ihtimalini kuvvetlendirdi.