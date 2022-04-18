Rusya Savunma Bakanı nerede? Kızının paylaşımı olay yarattı

Bu durum ise bir başka korkuyu harekete geçirdi. Şoygu'nun Ural Dağları'ndaki bu gizli saklanma yerinin bir nükleer sığınak olduğu ve Rusya'nın nükleer güçlerini kullanma amacını gerçekleştirmek için böyle bir emir verildiği söylendi. Her şey bu kadar belirsizken Şoygu'nun sosyal medya aracılığıyla mesaj paylaşan kızı Knesia ise babasıyla ilgili gizeme gizem katmış oldu.