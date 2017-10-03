Rusya-Özbekistan ortak askeri tatbikatı başladı

03.10.2017 21:09:37

Rusya ile Özbekistan'ın 12 yıl aradan sonra ilk defa düzenlenlediği ortak askeri tatbikat, Özbekistan'ın Cizzah bölgesindeki Foriş askeri poligonunda başladı.

Özbekistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iki ülke silahlı kuvvetlerinin katıldığı ortak askeri tatbikat için açılış töreni düzenlendi. Başkent Taşkent'ten 250 kilometre uzakta bulunan Foriş askeri poligonunda başlayan tatbikatın açılış töreninde, iki ülke silahlı kuvvetlerine bağlı askeri müzik toplulukları çeşitli konser ve dans gösterileri sergiledi.

Tatbikatın açılışında katılan Özbekistan Savunma Bakanı Yardımcısı Tümgeneral Pavel Ergaşev ve Rusya Merkez Askeri Bölge Komutanı Yardımcısı Tümgeneral Rustam Minnikeyev, birer konuşma yaparak, tatbikatın, iki ülke arasındaki askeri iş birliğinin geliştirilmesinin yanı sıra bölgedeki barış ve istikrarın pekiştirilmesi, ayrıca terör, aşırıcılık ve ayrılıkçılık gibi küresel tehditlere karşı mücadeledeki önemini dile getirdi.

Ortak tatbikatın açılış töreninin ardından Özbekistan silahlı kuvvetlerine ait silah, askeri araç ve teçhizatlar sergilenirken, daha sonra iki ülke askerleri arasında spor turnuvası düzenlendi.

Açıklamaya göre, her iki ülkeden toplam 400 askerin katıldığı ortak tatbikatta, dağlık bölgede bulunan silahlı çetelerinin tespit edilerek etkisiz hale getirilmesi teması işlenecek. Ortak tatbikatta Rusya'nın Merkez Askeri Bölgesi'ne bağlı ve Tuva bölgesinde konuşlanan motorize piyade bölüğü ve operasyonel grubunda görev yapan 150 Rus askeri ile Özbekistan'ın Güneybatı askeri bölgesine bağlı askerler yer alacak. Tatbikatta, ayrıca askeri araçların yanı sıra insansız hava araçları da kullanılacak.

Tatbikat 7 Ekim'de sona erecek.

Rusya ve Özbekistan arasındaki en son ortak askeri tatbikat, 2005 yılında gerçekleştirilmişti.